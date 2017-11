Gol valuós i (també) legal

Jordi Alba, Ernesto Valverde i Paco Alcácer. Tots tres tornaven ahir a Mestalla amb el Barça. Igual que la temporada passada el de Torrent va viure el seu retorn des de la banqueta per decisió d’un Valverde que ahir va tornar a apostar per reforçar el mig del camp amb Paulinho com a acompanyant de Rakitic i d’Iniesta, sacrificant un punta. A Torí van formar atac Suárez-Deulofeu, ahir a Mestalla retorn a la normalitat amb Messi-Suárez. Cap dels dos va marcar. Bé, Messi sí, però el seu gol no va pujar al marcador per un error gravíssim del col·legiat gallec Ignacio Iglesias Villanueva i el seu assistent. Com ja li va passar la temporada passada al Barça al camp del Betis, els blaugrana van tornar a ser altament perjudicats per un gol fantasma. La pilota va entrar fa un any al Benito Villamarín i ho va tornar a fer ahir a Mestalla amb claredat. Neto va treure la pilota de dins la porteria però les protestes dels blaugrana no van servir de res. Javier Tebas fa tard. El VAR fa tard a la lliga espanyola. El president de la lliga ja es va passar de frenada la temporada passada en la visita del Barça aquí a Mestalla amb unes declaracions polèmiques arran del capítol de la famosa ampolla que va impactar en el rostre de Neymar. Veurem com se’n surt ara d’aquesta, perquè aquest tipus d’accions costen lligues.

Tot i les injustícies arbitrals, el Barça no va cedir i va ser capaç almenys de treure un valuós empat de Mestalla, que li permet seguir amb quatre punts d’avantatge sobre el València. Iglesias Villanueva no va donar validesa al gol de Messi, però cap excusa va trobar en l’acció que va significar el gol de l’empat del Barça: dolça assistència amb rosca i en profunditat de l’astre argentí per superar el mur Garay-Paulista i rematada acrobàtica al fons de la porteria amb la cama esquerra d’un dels exvalencianistes que tornava ahir. Gol de Jordi Alba, en la seva sisena visita ja a Mestalla en partit de lliga. Gran gol del Barça, el primer d’Alba en aquesta lliga i el seu tercer en aquest mes de novembre, després dels seus dos gols amb la selecció espanyola en els amistosos contra Costa Rica i Rússia.

El lateral blaugrana, un dels noms propis del Barça aquesta temporada, va ser decisiu i va tornar a evidenciar el que va dir ell mateix dies enrere: per estrany que sembli, sense Neymar, Alba somriu més. La banda esquerra és seva i la seva participació és més gran. La connexió Alba-Messi va tornar a funcionar de meravelles. Si contra l’Alavés, l’Espanyol (2) i l’Athletic havia estat Alba qui havia assistit Messi, ahir va ser l’argentí qui li va tornar el favor amb una assistència espectacular per tal que Alba definís a la mateixa porteria on Messi havia donat la victòria al Barça l’any passat amb un gol de penal en el minut 93. Va ser allà, en aquell gol de l’estadi on va tenir lloc l’incident de l’ampolla amb Neymar, on Alba va celebrar ahir també el gol. Pilota a sota la samarreta i dedicatòria a la futura mare. Gol important.