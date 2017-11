Ajudant els vulnerables

La Fundació del FC Barcelona no deixa de créixer, i ha evolucionat encara més des que Maria Vallès en va esdevenir directora general fa poc més d’un any i mig gràcies a la seva experiència en el camp de la cooperació. Vallès havia treballat quasi vint anys sobre el terreny, a països com ara Kenya, l’Índia i Guatemala, per la Fundació Vicent Ferrer i també per Metges sense Fronteres. El creixement de la Fundació del FC Barcelona fa que el seu pressupost per a aquest curs sigui de 17 milions d’euros i que s’hagi fixat com a objectiu arribar als 30 l’any 2021. Lluny queden els 5,8 de l’any 2010. Aquest pressupost fa que s’hagi superat ja el milió de beneficiaris dels programes que impulsa la fundació i que el club espera poder arribar als dos milions l’any 2021. El finançament s’aconsegueix gràcies a l’1% que aporten els esportistes professionals del club de les seves fitxes i que actualment representen uns 5 milions d’euros, el 0,7% del total dels ingressos del club i acords amb entitats i empreses.

La Fundació del FC Barcelona continua tenint com a objectiu ajudar els nens i joves més vulnerables, i ho fa tant a Catalunya com a 53 països gràcies a diverses aliances amb especialistes i projectes que ja estan funcionant. Tres són les línies d’actuació en aquests moments de la fundació: prevenció de la violència, lluita per la inclusió social i accés i reforç en educació.

Pel que fa a la prevenció de la violència actualment la fundació està molt centrada en el greu problema del bullying. En aquest sentit, properament endegarà un programa pilot en quinze escoles catalanes. També és molt important la tasca que està fent a través d’aliances amb diverses organitzacions en el greu problema dels refugiats. La Fundació del FC Barcelona té presència en països com ara el Líban, Grècia i Itàlia, on treballa de bracet amb la Creu Roja i Acnur, destacant el viatge que van fer el mes de juny passat a Lesbos, on un grup d’exjugadors va participar en un entrenament amb nens refugiats. Destaca també l’acord de col·laboració que la fundació té amb l’activista català Òscar Camps, fundador de l’ONG Proactiva Open Arms, que es dedica a rescatar refugiats que creuen el Mediterrani. Des de la fundació, en aquest sentit, s’ha treballat perquè l’Olympiacòs, club que destina el 10% del seu pressupost a obra social, col·labori amb Òscar Camps, o es treballa perquè des de la Damm es faciliti aigua a l’ONG.

A més, en la lluita per la inclusió social, la fundació ha signat recentment un acord amb Paralímpics i destaca la presència del club en cinc hospitals de Catalunya, on es mira que els nens i joves mirin de passar millor els moments de malalties. Col·laborarà el Barça també, de manera molt important, amb la creació del Cancer Center, que serà l’hospital de càncer infantil més gran d’Europa, projecte impulsat per l’hospital Sant Joan de Déu, la Fundació FC Barcelona, la Fundació Leo Messi i l’escola de negocis IESE. Està previst que aquest dijous es pugui anunciar que el projecte tira endavant i que comenci les obres l’any vinent d’un edifici de quatre plantes amb capacitat per atendre 400 pacients l’any i construït sobre una superfície de 5.137 metres quadrats. L’anunci es fa després que s’hagin recaptat ja els 12 milions d’euros necessaris per començar un projecte que necessita 30 milions d’euros. El club blaugrana, per exemple, ha aportat els 350.000 euros que es van recaptar en el doble enfrontament que els Barça Legends van disputar contra el Manchester United.

Pel que fa al tercer eix d’actuació de la fundació, el d’accés i reforç en educació, cal destacar el projecte endegat fa poc anomenat Masia Solidària. Joves esportistes que viuen a la Masia s’impliquen en diverses causes socials i les viuen. Sortint de la Masia o amb la visita d’altres col·lectius a la Masia.