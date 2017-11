VAR (Video Assistant Referee). Una sigla que torna a la primera línia de l’actualitat després del gol no concedit a Leo Messi i que hauria pogut canviar l’1-1 registrat al final del València-Barça de diumenge per un triomf blaugrana per 1-2, amb els efectes que això hauria suposat en la classificació de la lliga. L’àrbitre del duel, Iglesias Villanueva, així com els seus assistents, no van apreciar sorprenentment com la pilota va traspassar clarament la línia de gol de la porteria de Neto en una acció molt similar a la que la temporada passada ja va protagonitzar el conjunt blaugrana al camp del Betis. Una reiteració que posa de manifest el retard que arrossega el campionat espanyol a l’hora d’aplicar la tecnologia aplicada al futbol (no només el VAR, sinó també l’ull de falcó). I el recel mostrat tant per LaLiga com per la RFEF ha tingut molt a veure en aquesta mancança.

Després del duel a Mestalla, van tornar a sorgir les reiterades queixes respecte al fet que encara puguin succeir errors arbitrals tan determinants com la del gol no concedit a Messi en una competició que presumeix de tenir bona part dels grans cracs mundials. “Si tenim els millors jugadors i la millor lliga del món, penso que tota la resta hauria d’estar a l’altura”, va manifestar Sergio Busquets, conscient del greuge que va provocar la no concessió del gol per als interessos blaugrana. “És un error clamorós de l’àrbitre”, va declarar un indignat Jordi Alba. “La temporada passada en el partit contra el Betis ja ens va passar el mateix i qui sap si vam perdre la lliga per aquella decisió arbitral. No pot ser que la pilota entri tan clarament i l’àrbitre no concedeixi gol”, va afegir. Un to de denúncia que guanya arguments si es té en compte que l’espanyola és l’única de les grans lligues europees que encara no té implantada cap tipus de tecnologia destinada a evitar errors arbitrals tan objectius que posen en evidència el campionat.

La Bundesliga (Alemanya), la Serie A (Itàlia) i la Ligue 1 (França) són tres de les grans lligues que ja utilitzen el VAR –també anomenat videoarbitratge– per resoldre alguna jugada polèmica. Pel que fa a la Premier League, encara no l’ha implantat, però des del 2013 sí que empra l’ull de falcó, una tecnologia suficient per evitar gols fantasma com el de diumenge i que ja s’utilitza en les competicions com la Champions i l’Europa League. La lliga espanyola disposa d’un sistema similar –conegut com Mediacoach–, però no esta homologat per la FIFA. Per tenir el que utilitza el màxim organisme del futbol mundial, LaLiga havia de pagar quatre milions d’euros, una quantitat que considerava massa elevada. I en aquesta escenari, s’ha preferit apostar directament pel VAR, que ja s’aplicarà en la lliga espanyola a partir de la temporada vinent “si tot va bé”, segons va anunciar fa poques setmanes el president de LaLiga, Javier Tebas, fent cas de les creixents demandes per part del clubs i jugadors. De fet, el Barça ha estat un dels clubs que més ha reclamat la implantació de les noves tecnologies del futbol, impulsat pels darrers episodis en què l’equip s’ha vist clarament perjudicat.

La RFEF, que designa els àrbitres de cada partit, serà la principal encarregada de l’aplicació del VAR, que consisteix en un conjunt de càmeres que retransmeten el partit en una sala apartada del terreny de joc i on els assistents de vídeo revisen les imatges. Aquests assistents poden recomanar a l’àrbitre revisar una decisió o el mateix col·legiat els pot consultar si té dubtes en una acció determinada. Aleshores, els assistents de vídeo reprodueixen les imatges i expliquen a l’àrbitre mitjançant l’auricular el que estan veient. Aquest, un cop rebuda la informació de la sala, pot prendre una decisió respecte a l’acció o també es pot acostar a la banda a veure la repetició de la jugada pel vídeo. Un sistema que ha d’evitar moltes de les polèmiques, sobretot en les accions en què el reglament no dona peu a interpretacions. Tot i això, també hi ha alguns detractors de la tecnologia, sobretot per com pot afectar en el ritme dels partits (en principi el visionat de les imatges no pot superar els dos minuts).

Abans de la implantació definitiva del VAR la temporada que ve en la lliga, ja s’han realitzat diversos assajos, com ara el de l’amistós Espanya-França del març passat. També estava previst realitzar les primeres proves en alguns partits de la copa d’enguany (però sense incidència directa en les decisions del col·legiat). De fet, l’Atlético-Elx programat per demà –corresponent a la tornada de setzens– havia de ser un dels escollits, però finalment no es provarà el videoarbitratge per la falta de temps a l’hora d’establir el protocol necessari ni de completar la formació dels arbitres. En aquest sentit, la implantació del VAR suposarà un increment del nombre d’àrbitres que participin en cada jornada al terreny de joc o bé visionant les imatges.