“Em sembla absurd que aquí no s’utilitzi l’ull de falcó”

La nova polèmica arbitral que ha provocat el gol fantasma de Messi en el València-Barça de diumenge passat marca l’actualitat blaugrana, com ahir es va poder observar en la roda de premsa que va oferir Ernesto Valverde com a prèvia de la visita d’avui del Múrcia al Camp Nou, corresponent a la tornada dels setzens de la copa. A més, el clar 0-3 de l’anada fomentava que bona part de les preguntes versessin sobre la necessitat d’aplicar les noves tecnologies del futbol per evitar errors arbitrals d’aquesta importància. I en aquest context, Valverde es va mostrar contrariat pel fet que en la lliga espanyola encara no funcioni la tecnologia de la línia de gol, també coneguda com a ull de falcó. “Tenint la tecnologia a mà i funcionant en altres lligues em sembla absurd que no s’utilitzi aquí”, va lamentar i reivindicar a la vegada.

Seguint amb la jugada del gol no concedit a Messi pel col·legiat (Iglesias Villanueva), Valverde va reflexionar sobre la inversemblança que suposa “que en un partit tan important l’àrbitre no ho vegi i ningú li ho pugui dir”. “A Europa hi ha un àrbitre rere les porteries per veure aquestes coses i en la lliga espanyola no. I així segueixen passant aquestes jugades”, va afegir.

El tècnic blaugrana va explicar que des de la seva perspectiva a peu de camp no va poder apreciar a primer cop d’ull si la pilota havia entrat del tot o no. Tampoc creu que l’àrbitre assistent pogués observar nítidament l’acció, però que per les reaccions posteriors Valverde ja sabia que sí que havia estat gol: “Vaig veure en Leo celebrant-lo, el porter s’havia quedat aturat pensatiu, Montoya no allunyava la pilota en creure que havia de servir des del centre del camp... En mig segon ja ho veus.”

A pesar que la jugada va suposar un clar perjudici per al Barça, Valverde considera que el nivell de l’arbitratge al futbol espanyol “és bo”. “Tots volem que, quan hi ha un dubte, l’àrbitre es decanti per nosaltres, però no em qüestiono el nivell arbitral de la lliga, en absolut.” I quan se li va preguntar si el Barça i el Madrid tenen menys motius per queixar-se dels àrbitres que els equips modestos, es va desmarcar del tòpic: “No veig diferències respecte a altres equips en aquest aspecte.”

La roda de premsa també va deixar altres detalls, com ara que el Barça es manté a l’expectativa de quins moviments hi pot haver en el mercat de fitxatges d’hivern: “Tot i estar contents amb l’equip sempre cal estar atent al mercat i a les oportunitats que puguem tenir.” I respecte a Dembélé, veu precipitat que pugui reaparèixer per al clàssic del 23 de desembre, just abans de l’aturada de Nadal: “No sé què pot passar, però ho veig complicat. Sobretot perquè va ser una lesió important i si cal esperar una setmana mes esperarem. No volem arriscar.”