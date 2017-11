Santiago Espot, a judici el proper 12 de desembre

Ja han passat dos anys i mig des de la final de la copa del Rei entre el FC Barcelona i l’Athletic de Bilbao, però encara hi ha conseqüències per tot el que es va viure aquella nit al Camp Nou. L’Audiència Nacional jutjarà el dia 12 desembre el president de Catalunya Acció, Santiago Espot, per organitzar la xiulada a l’himne espanyol i al rei Felip VI, segons va anunciar l’entitat. El fiscal el responsabilitza d’actuar “en execució d’un pla preconcebut i planificat per ell mateix amb el deliberat i ferm propòsit d’ofendre i menysprear el cap de l’Estat i l’himne espanyol, de manera que tots dos representen com a símbols per als sentiments col·lectius identificats amb la nació espanyola”.

La fiscalia demana que se li imposi una multa de 14.400 euros. En l’hipotètic cas de ser condemnat i de no poder pagar hauria d’ingressar a la presó. D’altre banda, ha quedat aturada la multa de 90.000 euros que va proposar la comissió nacional antiviolència el 28 de juliol del 2015 i que es tramita a través del Ministeri de l’Interior. El motiu és que no el poden jutjar per la via penal i per la via administrativa per un suposat mateix delicte. “Sabia que aniria a judici. Ho tenia clar. Em jutgen simplement per ser l’autor del manifest, perquè ni vaig saltar al camp a promoure cap xiulada ni res. De fet, aquell dia jo ni tan sols era a l’estadi”, va assegurar Santiago Espot a aquest diari. Segons la fiscalia, el manifest que va promoure va tenir la facultat de ferir la sensibilitat del poble espanyol.

El president de Catalunya Acció no sap com acabarà tot aquest judici, però té molt clar que veient com actua la justícia espanyola té evidències que “alguna condemna hi haurà”. Això sí, té clar que: “No els ho posarem fàcil [durant la defensa]”. Espot recorda que durant el procés d’instrucció la fiscalia espanyola ja va demanar mesures cautelars com era presentar-se els dies 1 i 15 de cada mes als jutjats. Unes mesures que el jutge va desestimar. “El meu és el primer judici del liquidat procés.”