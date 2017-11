Els no habituals s’ho passen bé i tornen a golejar al Múrcia (5-0)

Amb el 0-3 de l’anada a la Nueva Condomina, el duel de tornada dels setzens de final de copa d’aquesta nit al Camp Nou era un pur tràmit, i així ha estat. El Barça no ha tingut cap problema per tornar a superar el Múrcia i ha segellat d’aquesta manera, i amb una àmplia golejada (5-0), el passi als vuitens de final. Ha estat un partit per molts dels menys habituals, tant a la gespa com a les graderies, amb la celebració d’una nova edició de la Diada del Soci Solidari, la setena ja i amb rècord d’assistència (68.775 espectadors), i la majoria ho ha aprofitat d’allò més bé. També els quatre jugadors del filial que han participat, entre ells els debutants Oriol Busquets, titular al mig centre, i David Costas, que ha entrat al segon temps, rellevant Piqué, l’únic dels fixos, juntament amb Semedo, que ha jugat d’inici.

El domini blaugrana ha estat absolut des de l’inici, encara que els de Valverde només han marxat al descans amb un únic gol d’avantatge, gràcies a una rematada de cap de primeres de Paco Alcácer, després d’un rebot, quan es complia el primer quart d’hora. El de Torrent obria així la llauna, tal com ja va fer en el partit d’anada.

En la segona part, i ja amb un rival molt desgastat físicament ja que durant els primers 45 minuts, no havia gairebé altra cosa que córrer darrera de la pilota, la superioritat blaugrana s’ha anat traduint poc a poc en el marcador. Piqué, dins l’àrea, ha ampliat l’avantatge a passada d’Aleix Vidal just abans de ser substituït, i a falta encara de mitja hora, ha estat precisament el de Puigpelat, el que amb una bona rematada de cap, a centrada de Semedo, ha fet pujar el 3-0 al marcador.

Una altra de les notes positives ha estat el retorn de Sergi Roberto, que ha participat al segon temps, després de gairebé un mes de baixa per la lesió que es va fer a Grècia. Poc després d’entrar a més, ha estat el migcampista reusenc el que ha assistit de forma magistral Denis perquè el gallec fes el quart gol de la nit amb un xut creuat. La festa però, encara no havia acabat i a falta de deu minuts, Jose Arnaiz, que havia rellevat feia poc Semedo i que ja va marcar en l’anada a Múrcia –Aleñá ha estat l’únic del filial que ha completat els 90 minuts, i a bon nivell–, ha fet el definitiu 5-0 amb una potent rematada dins l’àrea.