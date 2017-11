Els jugadors i el cos tècnic recullen els nous Audi

Els jugadors i el cos tècnic del primer equip van rebre ahir els nous cotxes de la marca Audi en un acte promocional al Circuit Barcelona-Catalunya després de l’entrenament matinal. La plantilla blaugrana va poder gaudir d’una jornada distesa al volant dels models més ràpids del mercat després de seguir amb la bona ratxa de resultats amb la victòria en la copa. Alguns jugadors com Aleix Vidal, Busquets i Deulofeu van poder comprovar de primera mà les prestacions i la tecnologia que ofereixen els vehicles d’un dels patrocinadors principals del club acompanyats dels pilots Jordi Gené i Nico Müller. El mateix pilot suís va impartir una classe exclusiva en què va explicar els secrets i la seva experiència en l’alta competició automobilística.

Una vegada finalitzades les activitats al volant pel traçat del Circuit, els futbolistes i el cos tècnic van anar recollint un a un els nous cotxes que conduiran durant la temporada 2017/18 per gentilesa de la marca alemanya. Messi, Suárez i Piqué van escollir el mateix model, l’Audi RS6 Avant, mentre que els més joves de la plantilla van optar per un cotxe més esportiu, l’Audi Q7 Sport.

A l’acte també hi van assistir Jordi Cardoner, Òscar Grau i el responsable de l’àrea de negoci global, Francesco Calvo, i per part d’Audi hi va estar present Guillermo Fadda, el seu director a l’Estat espanyol. Umtiti va protagonitzar la imatge graciosa de la jornada quan va fer broma mentre es feien la fotografia de grup. El francès va col·locar els dits per sobre del cap de Cardoner en el moment de la instantània sota la mirada còmplice de Piqué, que va acompanyar l’escena d’un somriure.