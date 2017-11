Debutant amb Luis Enrique i debutant amb Valverde

25 d’agost del 2013. Benito Villamarín. Betis-Celta (1-2). David Costas difícilment oblidarà aquesta data. Va ser la del seu debut a primera divisió, amb tan sols 18 anys. Va entrar en el minut 78 per Augusto Fernández, quatre minuts després que marqués Nolito el segon gol per als gallecs. El tècnic que li va donar l’oportunitat: Luis Enrique. Fins a 17 partits en la màxima categoria del futbol espanyol va acabar disputant Costas aquell any amb el Celta (1.204 minuts). Molta més participació de la que va tenir al Celta B aquella mateixa temporada, en què tan sols va jugar sis partits com a titular, i molta més participació també de la que va tenir posteriorment amb el Toto Berizzo. Un sol partit a primera divisió la temporada 2014/15 i un sol partit el curs 2016/17, amb el parèntesi de la cessió al Mallorca entremig. Tot el crèdit que li va donar Luis Enrique no li va donar Berizzo. Sí Fernando Hierro l’any passat en la cessió a l’Oviedo. Al Iberostar Estadi i al Nuevo Carlos Tartiere, a segona divisió, Costas ha pogut tenir la continuïtat que no li oferia Berizzo.

Costas va ser un home important la temporada passada a l’Oviedo. Això, però, no li garantia tenir aquest any minuts amb Juan Carlos Unzué en el seu retorn al Celta. Cabral, Roncaglia, Sergi Gómez i Fontàs eren opcions preferents i a ell lògicament no l’engrescava la idea de partir des de l’inici com a cinquè central de la plantilla. L’oferta per jugar al Miniestadi el seduïa més. I, ara per ara, encert total amb el destí. Costas s’ha convertit en un fix per a Gerard López. Quart futbolista de la plantilla amb més minuts darrere d’Aleñá, Cucurella i Arnaiz. El gallec suma 13 partits ja de lliga amb el filial blaugrana (1.108 minuts) ni difícilment oblidarà el debut de dimecres. Qui li hauria dit el 10 de juny quan va jugar el seu últim partit amb l’Oviedo al Martínez Valero contra l’Elx. Sis mesos després d’aquell partit, Costas va viure dimecres la seva estrena amb el primer equip del Barça. Ell i Oriol Busquets van ser els dos futbolistes del filial als quals Valverde els va donar l’oportunitat. “Just quan el mister em crida per fer el canvi, marca Piqué. Després he entrat per ell. És un privilegi substituir un dels millors centrals del món. Tant de bo pugui jugar amb ell algun dia. Quan vaig debutar amb el Celta era un jugador més immadur. Ara soc un futbolista més fet. Estava nerviós per jugar al Camp Nou, però m’he sentit còmode”, explicava el mateix Costas dimecres a la zona mixta. “Estic molt feliç pel debut. És una sensació inigualable. No cada dia tens la possibilitat de jugar amb el millor equip del món”, afegia.

Convocat per les visites a San Mamés i a Mestalla, a David Costas li agradaria tenir continuïtat dissabte i entrar també en la llista del Barça-Celta. Difícil tenint en compte el retorn a la llista de Piqué després de la seva absència contra el València. Costas té el proper partit del Barça B a Reus al cap, però a ningú se li escapa que li agradaria enfrontar-se amb el seu amic i tutor Iago Aspas. L’estrella del Celta va ser un dels seus mentors a Vigo. “Allà a Vigo estava sempre al mig en els rondos. Segur que ara al Barça també li passa, amb Messi”, bromeja el seu amic Josep Señé, amb qui va coincidir al Celta. “Ara, parlant seriosament, és un central de garanties, amb unes condicions físiques espectaculars. Té bon desplaçament amb la dreta i amb l’esquerra, bona sortida de pilota, va bé en el joc aeri, és ràpid... molt complet”, explica el català. “M’alegro molt que debutés amb el Barça. Al filial està demostrant la seva categoria i veurem ara si Valverde li dona més minuts al primer equip”, afegeix l’actual futbolista de la Cultural Leonesa en declaracions a L’Esportiu.