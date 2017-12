Valverde: “Unzué ens coneix bé i això beneficia el Celta”

Ernesto Valverde ha ofert aquest migdia la roda de premsa prèvia a la visita del Celta al Camp Nou de demà (13.00 h) corresponent a 14a jornada de lliga. Aquests són les impressions més destacades del tècnic sobre el partit i la resta de l’actualitat blaugrana.

CELTA, PERILLÓS:

“Els últims anys ha tret bons resultats contra Bara. Els precedents són un indicatiu.”

UNZUÉ:

“Ha estat al Barça i coneix bé els mecanismes interns de l’equip. És un benefici per a ells.”

OPCIÓ DE FUTUR A LA BANQUETA DEL BARÇA?

“Per suposat. Sempre he tingut molt bona relació amb ell.”

HORARI DEL PARTIT:

“No és la primera vegada que l’equip juga a aquesta hora. Ho tenim en compte en aspectes com l’alimentació, però res extraordinari.”

DEULOFEU, NO CONVOCAT:

“Som una plantilla amplia. Surten i entren jugadors. Per aquest partit n’han entrat d’altres. Després, ja anirem veient...”

COUTINHO I MERCAT D’HIVERN:

“Parlar d’això quan ni s’ha obert el mercat..; Segurament és un gran jugador, però els que m’interessen són els meus.”

BONA LÍNIA:

“Ens hem classificat per a la Champions com a primers de grup i per als vuitens de copa, però en aquest esport no et pots quedar mirant el paisatge.”

SORTIDA D’ARDA AL GENER?

“No he parlat amb Arda d’això, ni amb cap altre jugador. Tot just estem al desembre i ni s’ha obert el mercat.”

RAFINHA

“Està bé. Però després de tant de temps entrenant fora del grup cal anar amb compte per evitar sobrecàrregues. He parlat amb ell i l’he vist animat.”