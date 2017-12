“És un partit perillós”

La visita del Celta al Camp Nou suposa el retrobament amb Juan Carlos Unzué, la mà dreta de Luis Enrique durant els últims tres anys a la banqueta blaugrana. “Ha estat aquí molt de temps i coneix bé la casa. Sap molt bé com es desenvolupa el Barça”, va advertir Ernesto Valverde durant la roda de premsa que va oferir ahir per analitzar el duel contra el conjunt gallec. Una cita fixada en un horari poc habitual per als blaugrana: la una del migdia. El tècnic, però, va relativitzar la influència que això pugui tenir en els seus jugadors: “Ho tenim en compte en aspectes com el de l’alimentació al matí, però res d’extraordinari.”

Sí que va incidir molt més en el coneixement que té Unzué de les singularitats del joc blaugrana com a conseqüència de la seva etapa al club. “El Barça té un estil de joc molt marcat i quan t’hi enfrontes sempre et planteges fer coses diferents que en altres partits. I el fet de tenir coneixement d’aquests mecanismes interns és un avantatge per a ells i una dificultat afegida per a nosaltres”, va argumentar Valverde. Tenint molt en compte aquest factor, va qualificar el partit d’avui de “perillós”, sense oblidar tampoc els precedents contra el conjunt gallec: “Els darrers anys ha obtingut bons resultats contra el Barça. Són un indicatiu.”

El tècnic blaugrana va definir Unzué com “un estudiós del joc”, i no va no dubtar a afirmar que hauria estat capacitat per entrenar el Barça. De fet, ja va ser una de les opcions que es van valorar quan Luis Enrique va decidir deixar la banqueta. Finalment, però, l’escollit va ser Valverde, que té una llarga relació d’amistat amb Unzué, tal com va explicar: “Ens coneixem des de fa molts anys i hem parlat molt de futbol. Sempre ha tingut il·lusió per entrenar i ara està fent una molt bona feina al Celta. Li desitjo molta sort, perquè se la mereix. Però espero que demà [avui per al lector] no en tingui tanta i guanyem nosaltres.”

La visita del Celta al Camp Nou arriba en un bon moment del conjunt blaugrana, que enceta el desembre en una situació idònia en totes les competicions. “Hem complert l’objectiu de classificar-nos per als vuitens de Champions com a primers de grup i d’avançar en la copa”, va elogiar Valverde, però tot seguit va advertir que no es pot baixar de ritme: “En aquest esport no et pots aturar a mirar el paisatge i dir «que bé que estic».” El tècnic va assenyalar que “l’obligació de l’equip és mantenir-se sempre en el punt de poder afrontar qualsevol partit amb garanties”.

El mercat d’hivern