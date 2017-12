Que no s’acosti l’hivern

Haver empatat a Mestalla no es pot considerar cap ensopegada, i menys després d’una bona actuació del Barça esfondrada per la greu errada d’Iglesias Villanueva en el gol no concedit a Messi. Tot i així, els dos punts perduts van permetre que l’Atlético i el Madrid retallessin les distàncies respecte al Barça, que avui no es pot permetre el luxe de no guanyar el Celta (beIN LaLiga, 13 h), ja que una errada podria donar massa oxigen als seus perseguidors. La realitat, però, és que el partit es preveu complicat, ja que el Celta és un conjunt ben treballat, amb moltes individualitats i amb un tècnic, Juan Carlos Unzué, que coneix a la perfecció els punts febles del Barça. És per això que per a aquesta tarda no s’espera que Valverde faci rotacions, i menys quan en el duel de dimarts, contra l’Sporting de Portugal, els blaugrana no s’hi jugaran absolutament res. Amb Jordi Alba i Piqué, que torna de la sanció, com a fixos en la defensa, l’únic dubte és veure si el Txingurri se la juga o no amb Umtiti, que amb quatre grogues corre el perill de perdre’s el duel de la jornada vinent contra el Vila-real. Pel que fa al lateral dret, tot fa pensar que l’escollit serà Sergi Roberto, que dimecres va reaparèixer, ja que Valverde va deixar ahir Semedo fora de la convocatòria. En la resta de l’onze, i sempre amb l’interrogant del tercer davanter, no s’espera cap novetat, amb Busquets, Rakitic i Iniesta al mig del camp i Messi i Suárez a l’atac. L’única vacant serà per a Paulinho o per a Alcácer –Deulofeu no va entrar ahir en la convocatòria–, depenent de si el Txingurri prefereix nodrir el mig del camp o aportar més presència ofensiva.

Un dels moments més especials de la tarda es viurà tot just abans de l’inici del duel, quan Leo Messi oferirà la seva quarta Bota d’Or a l’afició. L’astre argentí, de fet, tindrà la porteria de Rubén Blanco ben present, ja que després del gol no concedit a Mestalla encadena ja cinc partits sense marcar, un fet del tot inusual en el millor golejador de la història del Barça. I amb una fam similar sortirà al terreny de joc Luis Suárez, que, tot i fer dues dianes a Leganés, aquesta temporada no ha començat gens fi, una situació alarmant que l’uruguaià ha de capgirar al més aviat possible per treure’s del damunt una pressió que va en augment.

Dubtes al lateral