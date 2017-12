El Barça no pot superar el Celta (2-2)

El Barça no ha pogut superar el Celta (2-2) en un partit igualat, fred i amb un horari poc habitual en la tornada d’Unzué al Camp Nou, on els dos conjunts han disputat un gran partit amb ocasions i bon futbol. Els de Valverde han merescut més però no han aconseguit ser tan efectius com el conjunt gallec.

El Barça ha dominat la pilota però sense profunditat en els primers instants del partit davant un Celta que no ha renunciat a atacar en cap moment. El gol del conjunt gallec en el minut 20 ha estat la primera gran ocasió de l’encontre. Una passada en profunditat de Wass per a Aspas ha sorprès la defensa blaugrana i el gallec ha cedit el baló per a Maxi Gómez que ha rematat quasi a porta buida però Ter Stegen ha tret un peu miraculós. Malauradament, el rebuig li ha quedat altra vegada a Aspas que no ha perdonat el 0-1. La diana ha fet despertar el Barça que ha aconseguit empatar dos minuts després amb el gol de Messi en recollir una bona passada de Paulinho entre línies i superar Rubén amb un xut potent per sota les cames.

Abans del descans, l’àrbitre ha anul·lat un gol a Suárez per un fora de joc inexistent quan el Barça començava a controlar el partit i ser superior. La segona meitat ha començat amb l’empenta blaugrana buscant el segon gol, que ha arribat en el minut 62 després d’una gran triangulació entre Messi, Alba i Suárez que ha finalitzat l’uruguaià còmodament. Però vuit minuts després el Celta ha aconseguit empatar en una jugada molt desafortunada per al Barça. Aspas s’ha medit en carrera per la banda esquerre amb Umtiti, que ha sofert una lesió muscular i no ha pogut seguir el davanter de Moaña. Tot sol, ha donat una passada de la mort per a Maxi Gómez que ha superat Ter Stegen per ficar l’empat final en el marcador.

En els darrers minuts d’encontre el Barça ha gaudit de diverses ocasions clares, com un xut al pal de Piqué i una falta en la frontal de l’àrea en els peus de Messi, però els blaugrana no han aconseguit firmar el tercer gol. L’empat inesperat a casa pot acostar els perseguidors en la lluita per la lliga.