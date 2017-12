“La jugada de la lesió ens ha costat dos punts”

“Tinc la sensació que sens han escapat dos punts”, va apreciar Ernesto Valverde tot just arrencar la roda de premsa posterior al duel contra el Celta. De fet, segons les paraules del tècnic blaugrana hi havia un to de disgust per com s’havia desenvolupat l’empat. “En el segon temps hem capgirat el resultat i veia més a prop el 3-1 que 2-2, però llavors ha arribat la jugada desgraciada de l’empat”, va assenyalar referint-se a la lesió de Samuel Umtiti en la mateixa acció del segon gol visitant. “La jugada ens ha costat dos punts perquè en circumstàncies normals comptes amb un defensa més. Però en Samuel ha hagut d’abandonar la cursa i estàvem desequilibrats per aturar el contraatac”, va lamentar. De fet, va definir la jugada com “un cúmul de desgràcies”. Respecte a la lesió d’Umtiti, va avançar que tot indica que es tracta d’una ruptura de fibres. “Ja veurem quant de temps està fora”, va afegir, en espera de saber avui amb més exactitud l’abast de la lesió. Valverde també va revelar que Iniesta va demanar el canvi en sentir algunes molèsties: “Pensem que no serà res important”, va apreciar.

A pesar d’enumerar les ocasions desaprofitades per assolir els tres punts, el tècnic blaugrana va comentar que “cal acceptar que a vegades es tenen menys ocasions i s’obté un resultat és positiu i en altres ocasions n’hi ha més i no es guanya”. Tampoc va voler incidir en alguna decisió errònia de l’àrbitre, com ara el gol anul·lat a Luis Suárez per fora de joc inexistent: “Un sempre vol que l’afavoreixin les jugades polèmiques; esperem tenir més sort el proper dia.”

Per acabar, Valverde va restar alarmisme al fet d’haver empatat els dos últims partits de lliga, sobretot per la imatge mostrada pel seu equip: “La setmana passada vam fer un bon partit a València i vam empatar. Contra el Celta hem tingut ocasions per guanya i també hem empatat. Però la temporada és llarga i passen situacions d’aquestes.”