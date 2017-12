Progressant entre ídols

127 gols en 165 partits amb la samarreta del Barça, l’últim signat dissabte contra el Celta. Un registre que permet a Luis Suárez inscriure el seu nom entre els deu màxims golejadors de la història del Barça, empatat amb Ángel Arocha, que va formar part de la davantera blaugrana durant els anys trenta. Així ho van destacar els canals oficials del club blaugrana després que l’uruguaià aprofités una assistència de Jordi Alba per establir el 2-1 en el minut 62. Era el seu sisè gol de la temporada, tots registrats en la lliga.

La fita de Suárez pren més volada si s’observa quins noms formen part de la selecta llista dels deu màxims realitzadors històrics del Barça. Leo Messi –qui si no ell?– se situa al capdavant amb un registre gairebé inabastable de 524 gols. El segueixen altres futbolistes que també han estat símbols del club en diverses èpoques: César (232), Kubala (194), Samitier (184), Escolà (167), Alcántara (143)... Tampoc hi falten davanters d’etapes més recents, com ara Samuel Eto’o i Rivaldo, setè i vuitè del rànquing, amb 130 i 131 gols, respectivament, com a jugadors blaugrana. Dues xifres que estan molt a l’abast de Suárez per batre-les abans que finalitzi la temporada. En aquesta progressió, el davanter uruguaià ja està a només un gol d’igualar en la novena posició de la taula històrica Mariano Martín, autor de 128 gols en 145 partits oficials durant les seves vuit temporades com a blaugrana (del 1940 al 1948).

Quart any al Barça