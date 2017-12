Confiança cega

El fitxatge de Paulinho no va il·lusionar en excés l’afició blaugrana després de la galleda d’aigua freda que va suposar la marxa de Neymar a l’estiu. Els dubtes sobre el seu estat de forma després de competir en una lliga menor com la xinesa i la pregunta de si podria encaixar en l’estil Barça sobrevolaven el Camp Nou el dia de la seva presentació. Ell no tenia dubtes que s’acoblaria a l’esquema de Valverde: “Considero que tots els esforços que s’han fet perquè jo sigui aquí són perquè veuen que hi puc jugar.”

Tant Robert Fernández com el mateix tècnic van apostar fort per la incorporació del migcampista brasiler. Amb el seu rendiment a la gespa els ha donat la raó i, a més, ha capgirat moltes de les opinions contràries al seu fitxatge. Paulinho s’ha guanyat un lloc a l’equip titular amb gols, assistències i una feina incansable al mig del camp. Amb Dembélé en el dic sec i sense un recanvi de garanties per ocupar la seva posició, el brasiler és l’home de confiança escollit per Valverde en l’esquema 4-4-2 en rombe que el tècnic ha anat utilitzant en els darrers partits importants.

Paulinho ha estat titular en els tres últims duels i ha jugat els noranta minuts formant mig del camp amb Busquets, Iniesta i Rakitic, un esquema que li permet tenir llibertat per trepitjar l’àrea contrària amb més assiduïtat i associar-se amb Messi i Suárez, dos dels grans valedors del seu fitxatge. En el primer gol contra el Celta es va veure aquesta productiva societat. El migcampista brasiler va fer una passada entre línies buscant Suárez, que l’uruguaià no va arribar a controlar, però, afortunadament, la pilota va caure als peus de Messi, que no va perdonar per posar l’empat en el marcador. A més, Paulinho va tenir una gran ocasió per sumar una altra diana al seu compte golejador, però la seva rematada forçada va marxar desviada per l’esquerra de Rubén Blanco. El migcampista no es va mostrar tan eficaç com en altres partits, però es va entregar en tasques defensives, com li demana el tècnic.

El brasiler és un jugador únic a la plantilla blaugrana. Un totcampista versàtil que pot ajudar igual en atac i en defensa, un perfil que tot equip gran necessita. “Ajudo més en defensa, però he de dir que durant tota la meva carrera he jugat avançat. M’agrada jugar a dalt, prop de l’àrea rival, i aquesta és la meva mentalitat també aquí. Però ajudaré allà on calgui. Tot dependrà de les circumstàncies”, va dir Paulinho el dia de la seva presentació. Així ho ha demostrat: quatre gols i dues assistències en els divuit partits que ha disputat, en què ha demostrat una regularitat i un rendiment notable sortint com a titular o des de la banqueta.

Des del seu debut testimonial contra l’Alavés en la segona jornada, el brasiler ha tingut minuts en tots els partits posteriors de lliga i de Champions que ha disputat el Barça. Valverde tan sols li ha donat descans en l’eliminatòria de copa contra el Múrcia. Tot i que dels fitxatges que es van fer a l’estiu, el brasiler és el jugador que menys minuts ha jugat (855), a excepció del lesionat Dembélé, la confiança del tècnic en el migcampista brasiler és total i li ha anat donant major protagonisme a l’equip amb el pas de les jornades. Paulinho ha disputat nou partits com a titular i ha estat decisiu quan ha sortit des de la banqueta en duels com els del Getafe i el Leganés.

A poc a poc s’està reivindicant amb les seves actuacions al mig del camp blaugrana i està demostrant que pot respondre positivament a la confiança del tècnic aportant diferents variants en el joc del Barça. Amb 29 anys, Paulinho va firmar pels blaugrana per “viure un somni” després d’una estada exòtica al Guangzhou –recentment ha estat escollit per al millor onze de l’última lliga de campions asiàtica–. El brasiler té contracte fins al 2021 i només pensa a ajudar l’equip a aconseguir títols per tornar al club la confiança que va demostrar fitxant-lo tot i jugar en la lliga xinesa.