Valverde: “Tenim tot el desembre per valorar si cal fitxar un central”

Ernesto Valverde ha ofert aquesta tarda la roda de premsa prèvia a la visita de demà de l’Sporting de Portugal, coincidint amb la ultima jornada de la lligueta de la Champions. El fet que el Barça ja estigui classificat com a primer del seu grup ha propiciat que nombroses preguntes anessin referides a les baixes en defensa i al proper mercat de fitxatges d’hivern. Aquest és un resum de les seves respostes:

PARTIT CONTRA L’SPORTING:

“No ens juguem res des del punt de vista de classificació, però a la Champions tens una gran responsabilitat amb el teu public. L’objectiu és guanyar.”

BAIXES EN DEFENSA:

“Confio que els que estan ho faran bé. Sabem que hi ha moments de dificultat durant la temporada per lesions, però la plantilla ha d’estar preparada per solucionar la situació. Seguir que ho farem.”

ALTERNATIVES A L’EIX CENTRAL:

“Busquets hi ha jugat en algun moment. També Lucas Digne… Alguna solució haurem de buscar.”

PODRIA SORTIR DE MASCHERANO AL MERCAT L’HIVERN?

“Comptem amb ell i estem contents amb ell. Sempre ha estat compromès amb el Barça.”

CALDRÀ CONVÈNCER MASCHERANO?

“No em puc plantejar converses quan no s’han produït.”

CAL FITXAR UN CENTAL AL GENER?

“Tenim tot el desembre per valorar-ho.”

OPCIÓ PER YERRI MINA?

“Juga en un altre club i encara estem a la tardor. Ni s’ha obert el mercat.”

MOLTES ROTACIONS:

“Diumenge tenim un partit important contra el Vila-real, però hi ha cinc dies de marge i a vegades la millora manera de competir és seguir competint.”