Puyol veu bé el Barça, però lamenta la baixa d’Umtiti

El Barça té un problema en defensa per als propers partits després que Samuel Umtiti es lesionés dissabte passat contra el Celta. El francès estarà dos mesos de baixa per un trencament al bíceps femoral de la cama dreta. Un home totalment capacitat per parlar sobre aquesta baixa és Carles Puyol, excapità i excentral del Barça. “Umtiti és un dels millors centrals del món ara mateix; estava fent una temporada espectacular. El Barça perd una peça molt important, però hi ha altres jugadors que ho poden fer molt bé”, explicava el català en un acte benèfic que va protagonitzar amb el campió de pàdel Fernando Belasteguín, en què van fer entrega a l’Hospital Sant Joan de Déu dels 70.743 euros recaptats en un torneig de pàdel.

Qui haurà de substituir Umtiti en un bon nombre de partits és Javier Mascherano, que hauria d’estar recuperat en deu dies d’una lesió muscular que es va fer jugant amb la selecció argentina. Mascherano també està d’actualitat perquè ja hauria comunicat al club la seva intenció de marxar, fins i tot en aquest mercat d’hivern, perquè, segons algunes informacions, té una oferta molt important del futbol xinès. “No sé si vol marxar o no, però Mascherano és un jugador d’equip, dels que sempre compleix. És un jugador molt important, tant al camp com al vestidor”, va dir Puyol. En aquest sentit, ni la junta directiva ni el cos tècnic preveuen ara per ara la possibilitat de deixar sortir l’argentí en aquest mercat d’hivern.

L’excapità del Barça no va parlar només dels centrals del Barça. També ho va fer de Sergio Ramos, central del Real Madrid que acumula dinou expulsions en la lliga després de veure la targeta vermella dissabte passat a San Mamés contra l’Athletic. “Jo entrava dur, però de manera neta. Intentant arribar sempre abans a la pilota. Alguna vegada arribava tard, però la meva intenció sempre era no fer faltes”, va argumentar el de la Pobla de Segur, que va comparar la situació del Barça i el Real Madrid, separats per vuit punts en una lliga que lideren els blaugrana. “El Barça està molt bé. Ha tingut baixes importants, però ho ha sabut tirar endavant. Pel que fa al Real Madrid, no sé si ha perdut potencial. Han marxat jugadors importants que potser no estaven a l’onze titular, però que sortien al camp i resolien partits. Tot i això, continuen tenint una plantilla molt bona de la qual tothom deia meravelles a l’inici de la temporada. Ara hi ha distància, però encara és molt aviat”, va dir l’excapità del Barça, que va defensar la utilització de les noves tecnologies en el futbol. “Tot evoluciona i les tecnologies ajudarien a fer que els resultats fossin més justos. També ajudarien els àrbitres a no equivocar-se.”