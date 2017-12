“No em veig jugant de central”

Sergi Roberto va ser el jugador blaugrana escollit per atendre ahir la premsa en la jornada prèvia al duel de Champions contra l’Sporting. Per al reusenc, el partit suposa una oportunitat per continuar acumulant ritme després d’haver estat gairebé un mes aturat per lesió. Tot i això, no es veu entre les opcions per actuar com a central, a hores d’ara la posició més afectada per les baixes. “En els entrenaments mai ho he provat. Sempre estic obert a tot, però és una posició molt delicada”, va apreciar. A més, va destacar que la plantilla blaugrana és prou àmplia per fer front a una absència tan sensible com la de Samuel Umtiti: “Si no hi és en Samu, segur que n’hi ha d’altres que poden donar el cent per cent.”

En l’aspecte personal, va reiterar que el seu objectiu és “donar sempre el màxim, ja sigui com a lateral o al mig del camp”, i va expressar la seva il·lusió per guanyar-se un lloc a la llista de Julen Lopetegui per al mundial de l’estiu que ve: “Si hi vaig estaria molt content i agraït.”

Pel que fa al procés de renovació –té contracte vigent fins al 30 de juny del 2019–, va comentar que les negociacions van “pel bon camí”. “Com sempre he dit, soc culer des de petit i crec que les dues parts ens posarem d’acord sense problemes. En qualsevol negociació hi ha reunions i tot va com toca”, va concloure.