Que ningú prengui mal

Ernesto Valverde continua avançant amb fermesa per la corda. Pas a pas. El dubte no està permès en l’ofici de funambulista. Sempre acostumats a viure al límit, amb el precipici amenaçant a cada passa. Però l’altura atrau. Genera adrenalina ser a dalt de tot. També el risc. I en aquest sentit, el Barça era un gran repte. Valverde, però, no coneix el vertigen. Va arribar fa mesos al Camp Nou convençut de la seva destresa damunt la corda i, ara per ara, està demostrant una habilitat absoluta. Ferm i segur en cada decisió. Cada pas completament meditat. Com quan va gosar deixar Messi a la banqueta en el partit de Torí. No tremola. Domina l’art de l’equilibri.

Valverde i el mateix Barça fa setmanes que conviuen entre el tràmit i la transcendència. Trampejant entre l’exigència de la lliga i els parèntesis que estan oferint la copa i la Champions. L’eliminatòria contra el Múrcia i el partit d’avui contra l’Sporting de Portugal (20.45 h) permeten agafar cert aire enmig d’un calendari de bojos. Amb l’accés confirmat a les següents fases de la copa i la Champions, la lliga continua centrant ara mateix tota l’atenció. Els empats contra el València i el Celta han frenat la dinàmica de victòries del líder, però hi ha xarxa. El Barça s’ha guanyat el dret a tenir xarxa de seguretat. De fet, dels de dalt, només l’Atlético i el Sevilla han retallat distàncies aquesta jornada. El Barça viu ara a cinc punts del seu immediat perseguidor, tranquil, fiable, però amb la necessitat també retrobar-se amb la victòria i la visita a Vila-real del cap de setmana vinent condiciona clarament l’alineació de Valverde d’avui. Hi haurà rotacions. No tantes com les que ell voldria.

Per ser als vuitens de final, l’equip de Jorge Jesús ha de guanyar a Barcelona –mai ha guanyat en cap de les seves onzes visites contra equips de la lliga espanyola– i que la Juve perdi o empati contra l’Olympiacòs. El Barça, en canvi, serà primer de grup passi el que passi. Sense urgències pel que fa a la classificació, els problemes a Valverde li arriben des de la infermeria. Les targetes i les lesions l’estan obligant a fer autèntics equilibris. Primer amb la lesió de Dembélé, i ara amb els maldecaps a l’eix de la defensa. Sense Umtiti ni Mascherano, a Piqué i Vermaelen se’ls gira feina. Tots dos seran titulars segur diumenge, però també ho hauran de ser avui per força tot i la intranscendència del partit en clau blaugrana. Per normativa, cap central del filial pot sortir al rescat contra l’Sporting. Valverde podria aprofitar per fer algun experiment i provar amb Digne i Busquets, però, si no hi ha sorpreses, Piqué i Vermaelen seran els centrals. Pocs noms a l’eix just el dia en què Mathieu torna al Camp Nou. Ironies de la vida.

A dalt, Valverde haurà de decidir si dona descans a Messi. També a Suárez. Però ja se sap que quan es toquen aquests dos noms la inestabilitat de la corda augmenta. Molt més clares semblen les rotacions al mig del camp. En tot cas, ahir Valverde ja va fer tota una declaració d’intencions i a la llista no va incloure cap futbolista del filial. El partit no té cap mena de transcendència per al Barça, però el tècnic vol el vestidor absolutament connectat i prefereix citar tots els disponibles. Aleñá, Arnaiz, Oriol Busquets i companyia hauran d’esperar, doncs, a veure què diu avui el bombo de la copa.

Iniesta, amb molèsties, és baixa segura i André Gomes podria tenir l’alternativa. Semedo, Digne i Denis semblen fixos.

Tres mil aficionats de l’Sporting de Portugal seran avui al Camp Nou. No hi serà, en canvi, una de les seves figures, Seydou Doumbia. L’ivorià, que ha tornat ja als entrenaments, finalment no ha viatjat. L’Sporting arriba com a líder de la lliga portuguesa, empatat a punts (33) amb el Porto. A Europa té assegurada la participació a l’Europa League, però el caramel de continuar endavant en la Champions fa que avui vinguin al Camp Nou amb fam de victòria. Han de guanyar i esperar un favor al Giorgios Karaiskakis.

En el partit jugat al José Alvalade el Barça va guanyar per la mínima amb un gol en pròpia porta de Coates.