El Barça, contra el Celta, i el Madrid i l’Atlético, amb sort

No va tenir gaire sort el Barça en el sorteig dels vuitens de final de la copa, celebrat ahir a la seu de la RFEF, a Las Rozas. I és que els blaugrana van quedar emparellats amb un rival complicat, com és el Celta, que en l’edició de la temporada passada va arribar a les semifinals i, sense anar més lluny, va ser capaç de puntuar dissabte passat al Camp Nou, mentre que els seus màxims rivals en la lliga s’enfrontaran amb rivals de menor categoria i s’asseguren també, poder jugar la tornada a casa: el Madrid se les haurà amb el Numància, cinquè classificat de segona divisió A, i l’Atlético de Madrid, amb el Lleida Esportiu, desè del grup tercer de segona B, i que va protagonitzar una de les sorpreses dels setzens de final, eliminant la Real Sociedad. Pel que fa als altres equips de segona A i de segona B, el Formentera, després d’eliminar l’Athletic, es toparà amb l’altre únic equip basc que queda viu en la competició, l’Alavés, mentre que el Cadis, s’enfrontarà amb el Sevilla. Els altres emparellaments són Las Palmas-València, Leganés-Vila-real i Espanyol-Llevant.

Desgast, doncs, en definitiva per als d’Ernesto Valverde ja tot just tornar de les vacances nadalenques –l’anada es jugarà la primera setmana de gener, dimarts 2, dimecres 3 o dijous 4– i duels assequibles, a priori, tant per a blancs com per a colchoneros, que es podran continuar centrant a retallar punts en la lliga. El Barça, almenys, també jugarà el duel de tornada, la setmana següent, a casa. Entremig, els blaugrana rebran en la lliga el Llevant.

En aquesta línia es va expressar Guillermo Amor, director de relacions institucionals del club, a l’hora de valorar el sorteig: “Al final t’has d’enfrontar amb tots. Si pel camí t’enfrontes abans i tens l’oportunitat d’eliminar-ne algun, ja que seran rivals que no hi seran més endavant, però sí que és veritat que al principi tots volen evitar els més forts. En aquest cas, algun d’ells n’ha sortit, sobre el paper, més beneficiat. La copa és la copa i hi pot haver sorpreses com les que hi ha hagut.” Respecte al fet de jugar primer a Balaídos, Amor va assegurar que “mai saps què és millor, si jugar primer a casa o a fora”, però té clar que el Celta posarà les coses difícils: “És un equip que coneixem, que ens coneix, que juga bé, que intenta jugar bé al futbol i es veuran segur bons partits, una bona eliminatòria, i ens divertirem.” L’últim cop que es van veure les cares en la copa, per cert, el 2001, a semifinals, el Celta va eliminar el Barça (3-1 en l’anada i 1-1 en la tornada).