Leo Messi torna a descansar

La suplència de Leo Messi en l’anterior jornada de Champions va sorprendre, ja que independentment que l’argentí acostumi a ser titular sempre i que no sigui gens normal no veure’l a l’onze si està bé físicament, es tractava d’un gran escenari com el Juventus Stadium, on al Barça encara li feia falta sumar un punt per assegurar-se l’accés als vuitens de final i la primera posició del grup. Alhora, però, deixava entreveure una nova situació. L’argentí, cosa que gairebé no passava amb altres tècnics, ha entès que de vegades és millor no jugar-ho tot i que toca descansar i dosificar-se de tant en tant. Per aquest motiu, la seva nova suplència ahir, en un duel sense res en joc per als de Valverde, fins i tot va semblar lògica. Inaudit fa uns anys, tenint en compte, a més, l’aparador que implica sempre jugar un partit de la màxima competició continental.

El cas és que, com en la setmana del partit disputat a Torí, en què el Barça havia de jugar quatre dies més tard a Mestalla, es repeteix la història, ja que diumenge, els blaugrana visitaran un camp sempre complicat, el del Vila-real, en què l’equip podria fer un altre pas decisiu en la lliga si hi aconsegueix guanyar. El crac argentí, això sí, com també va passar a la capital piamontesa, no va veure tot el partit des de la banqueta, on va seure al costat del preparador de porters, Josep Ramon de la Fuente, i va sortir al camp faltant mitja hora, després d’haver-se escalfat una estona, amb una gran ovació de fons dels encara no 50.000 espectadors presents a la graderia, l’entrada més pobra dels últims anys.

El deu blaugrana va substituir Aleix Vidal i des de la primera pilota que va tocar se’l va veure molt actiu i amb ganes d’intentar fer el seu quart gol en aquesta edició de la lliga de campions. Com ja va passar a Lisboa, però, el davanter argentí es va tornar a quedar sense veure porteria, encara que va estar a punt de marcar amb un parell de xuts perillosos que van obligar Rui Patricio a aparèixer. Havia fet dos gols a la Juventus i un a l’Olympiacòs, tots al Camp Nou, però l’equip portuguès és l’únic que se li ha resistit en aquesta fase de grups.