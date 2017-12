Copa, lliga i Champions

Estant molt lluny de ser un dels indiscutibles d’aquest Barça, hi ha pocs jugadors que estiguin aprofitant tan bé les oportunitats i els minuts de què disposen com Paco Alcácer. El de Torrent ho va tornar a demostrar ahir, amb el que millor sap fer, que no és altra cosa que marcar gols d’oportunista sense necessitat d’aparèixer gaire en el joc, com li va passar ahir, ja que no ho va tenir fàcil per brillar a la banda esquerra. Ell va obrir la llauna, amb una precisa rematada de cap al primer pal, en el servei d’un córner servit per Denis, i també va aparèixer en l’acció del gol que permetia segellar el triomf, ja que si no hagués estat Mathieu el que va marcar en pròpia porteria –el nom del francès, per cert, va ser corejat per l’afició, com també el d’Alcácer–, hauria sumat el segon gol de la nit, ja que estava a punt per rematar una nova centrada de Denis.

Partit rodó del davanter blaugrana, que ja va marcar en l’últim partit en què va ser titular, també al Camp Nou, contra el Múrcia en la copa –també va fer el primer gol del partit– i va estar a punt de fer-ho també dissabte contra el Celta, amb una rematada de cap. El d’ahir, a més, i tot i que el Barça ja no s’hi jugava res, no serà un gol més per a Paco Alcácer, ja que és el primer que marca en la màxima competició continental. No havia pogut veure porteria en la Champions ni en l’última temporada amb el València ni tampoc en la seva primera com a blaugrana, però ahir, en el primer partit que disputa d’aquesta edició, i amb 24 anys, per fi va trencar aquest malefici que el perseguia.

Ja són 5 gols els que ha fet el 17 blaugrana aquesta temporada, en què és el tercer màxim artiller de l’equip. Només Leo Messi, amb 17 dianes, i Luis Suárez, amb 6, han fet més gols. Ni l’argentí ni l’uruguaià, però, poden presumir d’haver marcat, com sí que ho ha fet Paco Alcácer, en la copa –va marcar un gol en cadascun dels dos partits contra el Múrcia–, en la lliga –dues dianes vitals per sumar els tres punts contra el Sevilla– i en la Champions. Xifres, doncs, més que notables per al de Torrent tenint en compte que tot just acumula deu partits jugats aquesta temporada, dels quals només mitja dotzena com a titular, i un total de 558 minuts disputats. Números que, a falta que es recuperi Ousmane Dembélé, fan ara mateix de Paco Alcácer un jugador de garanties i, probablement, la primera de les opcions per formar part de l’onze en els partits en què Valverde oblida l’aposta per quatre migcampistes i opta per tres davanters.