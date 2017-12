Feina feta fins al febrer

El Barça va acomiadar la Champions fins al febrer amb una victòria contra l’Sporting de Portugal que arrodoneix la solvència mostrada pels blaugrana durant la fase de grups. De fet, amb la primera posició ja assegurada, la cita d’ahir no tenia transcendència a efectes de classificació, mentre que el conjunt portuguès albergava unes mínimes esperances de passar als vuitens –havia de guanyar i esperar que la Juventus ensopegués a casa–, que no es van complir. Però a pesar de ser un tràmit, el 2-0 reflecteix la fiabilitat competitiva d’un Barça que ahir va fer diverses rotacions i provatures. Els que més les van aprofitar van ser Paco Alcácer, encarregat d’inaugurar el marcador ja en la segona part, així com Denis, el migcampista més incisiu. De fet, el gallec va picar el córner en la jugada del primer gol i va fer la passada horitzontal que l’exblaugrana Jérémy Mathieu va transformar en el 2-0, en pròpia porteria, en intentar tallar la pilota en el minut 90. Un premi final per als tot just 48.336 espectadors que ahir van assistir al Camp Nou, que va registrar la pitjor entrada del curs, motivada també per l’inici de pont de desembre.

Amb la feina feta, ara toca esperar el sorteig de dilluns per saber el rival en l’eliminatòria de vuitens.

El primer punt destacat en conèixer l’alineació va ser la presència inicial de Leo Messi a la banqueta. Un decisió lògica tenint en compte que el fet que la cita no fos transcendent pel que fa a la classificació per als blaugrana propiciava dosificar el crac argentí pensant en el duel de diumenge a Vila-real. Amb el mateix criteri, el tècnic també va deixar a la banqueta titulars com Ter Stegen, Sergio Busquets i Jordi Alba. I al seu costat, Gerard Deulofeu, el principal damnificat en la configuració de l’onze d’ahir en favor d’Aleix Vidal, que va ser l’opció escollida per ocupar la banda dreta de l’atac. De fet, Deulofeu no va jugar ni un minut.

Valverde va presentar un equip que combinava titulars i jugadors amb menys minuts de competició a les cames, com ara Digne, Alcácer, Denis, el ja esmentat Aleix Vidal i André Gomes, que va reaparèixer després d’un mes lesionat. Al seu costat hi havia habituals com ara Rakitic, ahir, però, complint les funcions de Busquets al pivot defensiu. Ho va fer amb la solvència que el caracteritza i va ajudar a l’hora de donar sortida a la pilota des de la rereguarda, minvada per les lesions d’Umtiti i de Mascherano. Amb aquest panorama, Valverde no va fer invents i va optar per situar a l’eix de la defensa els dos únics centrals que té disponibles a hores d’ara: Piqué i Vermaelen. De fet, la visita de l’Sporting es presentava com un test prou bo perquè tots dos s’anessin acoblant tenint en compte les poques ocasions en què han coincidit un al costat de l’altre. En aquest objectiu, se’ls va veure prou ajustats i van mantenir la solidesa, també beneficiats per la poca insistència d’Alan Ruiz, el davanter de l’Sporting més avançat. De fet, el rival amb prou feines es va acostar a la porteria blaugrana, ahir defensada per Cillessen, que va tenir l’ocasió de canviar el registre de la copa pel de la Champions. La sortida de Gelson Martins i Bas Dost després de la represa tampoc va canviar la dinàmica, un fet que va augmentar les sensacions positives que va deixar Vermaelen.

Si bé l’Sporting gairebé no va crear perill, tampoc és que el Barça posés setge a la porteria visitant, tot tenir algunes ocasions clares per tal d’arribar al descans amb algun gol d’avantatge. La més clara la va protagonitzar Luis Suárez (23’), que després de desfer-se del seu defensor es va plantar davant de Rui Patricio. El porter visitant, però, va encertar a l’hora de refusar el xut en una bona intervenció. L’uruguaià va persistir i es va erigir en el principal referent del joc ofensiu blaugrana fins que va aparèixer Messi.

Tot i la persistència de Suárez, va ser Alcácer qui es va encarregar d’inaugurar el marcador, ja en la segona part (59’). El valencià va aprofitar un córner ben picat per Denis Suárez per sorprendre al primer pal i connectar la pilota amb el cap per establir l’1-0. Un gol clàssic de davanter d’àrea que li serveix per mantenir la gran eficàcia que esta demostrant enguany cada cop que Valverde li dona minuts al terreny de joc.

El gol d’Alcácer va precedir l’aparició de Leo Messi a la gespa del Camp Nou enmig dels aplaudiments d’un públic desitjós de veure el millor del món i que va tenir l’oportunitat de veure’l durant l’última mitja hora, en què es va situar com a mitjapunta i va desplaçar uns metres Suárez cap a una banda. Va ser a partir d’aquest moment que Valverde va fer més proves, com ara situar Sergio Buquets com a central en relleu de Piqué. Una posició que no li és del tot desconeguda i que ahir va tenir l’oportunitat de tornar a tastar en perspectiva que sigui més necessària la seva actuació fins que es recuperin Mascherano i Umtiti.