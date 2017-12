En estat de dolçor

5

gols

ha marcat aquest curs

Els davanters viuen del gol i Paco Alcácer està cridant fort a la porta de la titularitat amb una ratxa golejadora destacable: cinc dianes en el darrer mes i mig de competició. El de Torrent va allargar el seu idil·li amb el gol contra l’Sporting Club de Portugal, amb una rematada de cap fantàstica al primer pal amb què va superar Rui Patricio, després d’un servei de córner de Denis Suárez. Els noranta minuts disputats contra els portuguesos van significar la primera aparició d’Alcácer en la lliga de campions aquest curs, ja que en els duels anteriors no va tenir cap oportunitat.

Després del doblet contra el Sevilla i els dos gols en l’eliminatòria de copa contra el Múrcia, va ser l’escollit per ocupar la banda esquerra en absència de Messi, que era a la banqueta. El davanter valencià no va desaprofitar l’ocasió en un partit intranscendent per als blaugrana, però que li va servir per estrenar-se en la competició europea amb el Barça i per ser l’únic jugador de la plantilla que ha marcat en les tres competicions diferents aquest any. “És el primer gol en Champions i espero que continuï la ratxa”, va assenyalar el davanter després de la victòria del Barça.

A les ordres de Valverde, el valencià s’ha retrobat amb el gol i amb la confiança que necessita tot jugador jove quan arriba al Camp Nou i no acaba d’arrencar durant el primer any. “La ratxa de la primera temporada ja no la recorda ningú. Jo ja ho vaig dir en els moments dolents, el davanter viu de ratxes i aquest any he començat bé la temporada, treballant molt en els entrenaments per tenir les màximes oportunitats possibles i aprofitar-les”, va explicar Alcácer. Però aquest curs la dinàmica ha canviat: amb un terç de competició disputat, el 17 blaugrana s’acosta ja a la xifra golejadora que va firmar l’any passat any –8 gols–. A més, el de Torrent és actualment el tercer màxim golejador de la plantilla darrere de Messi (17) i Suárez (6), sent un jugador de la segona unitat però que ha començat la temporada amb la punteria ben afinada i amb un oportunisme que ja va mostrar al València. “Ara estic aprofitant les oportunitats, però tot surt gràcies a l’equip; si jo marco els gols és gràcies a ells, perquè tenen un nivell molt alt. Jugant amb Leo és molt més fàcil. Quan entra Messi canvia tot”, va assenyalar el davanter.

Tot i no gaudir de la confiança cega del tècnic i tenir molt complicat guanyar-se un lloc en l’onze titular dintre del 4-4-2 que ha estat utilitzant Valverde en les darreres jornades, Alcácer sempre aprofita les oportunitats que li està brindant aquest curs. “Quan juga està responent bé i això és bo per a nosaltres. Que sigui titular dependrà del que decideixi el seu entrenador i el seu treball, però està clar que ho està fent bé”, va explicar Valverde sobre el de Torrent després del seu bon partit contra els portuguesos. Les estadístiques il·lustren el bon moment d’Alcácer, que suma cinc gols en 558 minuts, i que ha marcat un gol menys en un terç dels minuts que ha disputat Suárez –6 gols en 1.668 minuts.

El 17 blaugrana està sent molt més decisiu amb Valverde que amb Luis Enrique, ja que poc a poc va acoblant-se al sistema del Barça, molt més associatiu que l’estil de joc amb què va créixer durant la seva etapa a València.

