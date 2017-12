Dia de retorns

Bones notícies per a Valverde. Després que dimecres el club emetés un comunicat en què confirmava l’alta d’Arda, de baixa durant l’últim mes i mig per unes suposades molèsties al turmell i el posterior capítol del flegmó dental, ahir el tècnic blaugrana va veure com la infermeria continuava buidant-se. Sessió amb molts retorns. Valverde va dirigir el penúltim entrenament abans del desplaçament de demà a Vila-real (20.45 h) i la sessió va estar clarament marcada per la presència de quatre noms propis. Rafinha, Ousmane Dembélé, Javier Mascherano i Andrés Iniesta van fer una part de l’entrenament amb el grup i tots quatre confien tornar a estar disponibles ben aviat. De fet, és bastant factible que Iniesta entri en la llista i viatgi amb l’equip aquest cap de setmana. El manxec va quedar fora del partit de Champions de dimarts contra l’Sporting després de la sobrecàrrega al soli de la cama esquerra que es va fer en l’últim partit de lliga contra el Celta i que va obligar-lo a demanar el canvi, però el cos tècnic confia que pugui participar en un partit tan transcendent com el de demà contra el conjunt groguet.

La gran notícia de la sessió va ser la reaparició de Rafinha. El brasiler comença a veure llum al final del túnel després de mesos i mesos a l’ombra. Rafinha està de baixa des del 2 d’abril de la temporada passada per la lesió que es va fer en el partit de lliga contra el Granada i que va obligar-lo a passar pel quiròfan. El germà petit dels Alcántara va haver de ser intervingut d’una lesió al menisc intern del genoll dret, però el compte enrere de la seva tornada als terrenys de joc ja ha començat. També el de la tornada d’Ousmane Dembélé. Aquesta setmana ja vam veure l’internacional francès participar en els rondos amb els seus companys i ahir va continuar el procés de recuperació. Oblidada comença a estar ja aquella maleïda lesió –trencament del tendó del bíceps femoral de la cama esquerra– al camp del Getafe a mitjan setembre. Dembélé té el clàssic entre cella i cella, tot i que el cos tècnic preferiria no córrer tant amb la seva tornada.

En la sessió d’ahir també hi va participar el central del filial David Costas, que té molts números d’entrar en la convocatòria. Piqué i Vermaelen tornaran a ser la parella de centrals contra el Vila-real, però Valverde espera amb els braços oberts el retorn de Mascherano. L’argentí sembla que té un peu i mig fora del club, però les necessitats del Barça a l’eix de la defensa amb la lesió d’Umtiti dificulten la sortida en aquest mercat d’hivern. El mateix Mascherano ha demanat ja al club que el deixin sortir, però el Barça hi compta. Masche no juga des de la lesió –trencament fibril·lar al bíceps femoral– que es va fer amb l’Argentina en el partit contra Nigèria de l’aturada de la lliga de mitjan novembre.