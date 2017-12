Els invencibles

Els blaugrana ja han deixat la porteria a zero en quinze ocasions Messi ha marcat 16 dels 53 gols de l’equip, que depèn massa de l’argentí

Ja només queda el FC Barcelona, amb el permís d’un Inter de Milà que aquesta temporada no disputa cap competició europea. I és que la derrota del Manchester City contra el Xakhtar Donetsk dimecres passat (2-1) ha deixat l’equip d’Ernesto Valverde com l’únic conjunt de les grans lligues europees que encara no ha perdut cap partit ni de la lliga, ni de la Champions ni de la copa, una fita espectacular si es té en compte que ja han transcorregut tres mesos i mig de competició, en els quals el Barça ha jugat 22 partits oficials. De fet, la ratxa és més rellevant, si s’escau, si a la coctelera s’hi afegeix el fet que els blaugrana van perdre els seus dos primers partits oficials del curs, en la supercopa d’Espanya contra el Real Madrid, dues desfetes que van presagiar una temporada per a l’oblit. La realitat, però, seria ben diferent, ja que a partir d’aquell moment la maquinària blaugrana va començar a carburar, i ni la falta dels fitxatges desitjats ni la greu lesió de Dembélé a Getafe van evitar un inici de rècord en què el Barça va encadenar nou victòries consecutives –set en la lliga i dues en la Champions–. Després, els de Valverde van empatar al Wanda Metropolitano, un punt de mèrit, i més tenint en compte que els blaugrana van ser clarament superiors als del Cholo Simeone, i van encadenar després quatre victòries més, contra l’Olympiacòs (3-1), el Màlaga (2-0), el Múrcia (0-3) i l’Athletic Club (0-2). Tot seguit, el Barça va tornar a empatar, a Grècia, i després va superar el Sevilla (2-1) i el Leganés (0-3). I tot i que darrerament els números dels blaugrana han empitjorat, ja que dels últims cinc partits el Barça només n’ha guanyat dos, el cert és que els tres empats assolits no són, ni de bon tros, per caure en preocupacions, ja que el primer va ser a Torí, en un duel en què als d’Ernesto Valverde els valia l’empat per segellar la primera posició del seu grup de la Champions. El segon va ser a Mestalla, camp complicadíssim i en un partit en què els blaugrana van ser superiors als de Marcelino, i en què Iglesias Villanueva no va validar un gol legal de Messi. I el tercer va ser el de la jornada passada, contra el Celta, en què l’encert i una altra errada arbitral, en aquesta ocasió en forma d’un fora de joc inexistent de Luis Suárez, van evitar que el Barça sumés els tres punts. Ara als blaugrana només els queden tres enfrontaments per tancar el 2017, contra el Vila-real, el Deportivo i el Real Madrid, tres partits en els quals el Barça, tot i faltar encara un món per disputar-se, pot fer una passa gegantina en les seves aspiracions d’assolir la lliga, un trio de finals ideal, doncs, per mantenir intacta la ratxa d’imbatibilitat.

Darrere del Barça se situa l’Inter de Milà, que sense jugar cap competició europea i, encara absent en la copa italiana, lidera la lliga amb 12 victòries i tres empats. El segueixen el Manchester City i l’Atlético de Madrid, tots dos amb una única derrota, tot i que la temporada dels de Pep Guardiola –líders de la Premier League i primers del seu grup de la Champions– està sent força superior a la dels colchoneros, que han empatat 11 dels 22 partits que han disputat. I amb dues derrotes queden el París Saint-Germain, que dimecres va perdre a Munic la seva imbatibilitat europea; el Porto i el Besiktas, que tot i haver guanyat amb una superioritat sorprenent el seu grup de la Champions, només ha estat capaç de guanyar set partits de la seva lliga, en la qual acumula cinc empats i dues derrotes, un bagatge que el situa en la quarta posició.

La casa, pels fonaments