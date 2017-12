Amb l’ADN groguet

Callejava arrencar l’any 2012 dirigint el cadet i des de llavors la seva progressió en el planter del Vila-real ha estat molt destacada

Des del 25 de setembre passat, Javi Calleja (Alcalá de Henares, 1978) és el màxim encarregat de dirigir el Vila-real. L’oportunitat li ha arribat amb només 39 anys i després d’una intensa trajectòria al club groguet, que manté la tradició per apostar per gent de la casa.

De fet, el currículum professional de Calleja està clarament tenyit pel color groc. Per començar, va jugar al primer equip del Vila-real durant set temporades, entre 1999 i 2006, vivint en primera persona alguns dels millors anys del club a nivell esportiu. Era l’època en la qual el submarí groc va fer-se un nom a Europa, fins al punt de plantar-se a unes semifinals de la Champions, que va perdre de manera ajustadíssima contra l’Arsenal. Va ser la temporada 2005/06, l’última abans que continués la seva trajectòria com a jugador al Màlaga i l’Osasuna fins que el 2012 va decidir penjar les botes.

Just aquell any ja va arrencar la seva trajectòria com a entrenador i ho va fer al planter del club, on va passar els seus millors anys, el Vila-real. Va arrencar des de baix, al cadet, i va anar progressant impulsat pel bon rendiment mostrat pels seus equips. La seva feina ha estat especialment brillant durant els tres últims anys amb el juvenil A, guanyant les tres últimes lligues de divisió d’honor i una copa de campions d’Espanya. Una etapa en la qual ha tutelat la progressió fins arribar a primera divisió de joves futbolistes com ara Rodri Hernández (Vila-real), Adrián Marín (Vila-real) i Alfonso Pedraza (Alavés).

L’estiu passat, el club de la Plana va tornar a promocionar-lo situant-lo com a entrenador del filial, que milita al grup tercer de segona B. Va dirigir les sis primeres jornades amb un balanç ben positiu: quatre victòries i dos empats. Tot seguit, l’escollien com a substitut de Fran Escribá amb la missió de redreçar la trajectòria del primer equip groguet després d’un inici de curs irregular. Una aposta habitual al Vila-real, que durant els últims anys ha apostat –amb resultat divers– per tècnics sorgits del seu planter, com ara Juan Carlos Garrido, José Francisco Molina i Julio Velázquez. “Al filial va fer una molt bona feina i això el va empènyer a fer el salt al primer equip”, destaca Xavi Quintillà, enrolat enguany al Vila-real B. El defensa, format al planter blaugrana, va estar a les ordres de Calleja les primeres setmanes de competició i corrobora les bones referències que ja tenia. “Just abans d’anar al Vila-real vaig preguntar com era el tècnic a jugadors que l’havien tingut al planter i tots estaven contents amb ell”, diu. El defineix com un entrenador “molt proper, que sap com transmetre el que vol als jugadors”. I pel que fa a l’estil de joc, destaca la seva aposta per “un futbol de toc”. “Li agrada que l’equip sigui protagonista del joc. Que tingui la pilota i controli els partits”, subratlla. Una filosofia que caracteritza el Vila-real i que permet crear similituds amb la del Barça. “Però sense disposar de Messi”, comenta Quintillà en un to desenfadat.

L’aposta per Calleja com a tècnic del primer equip atorga una motivació extra per als joves talents del filial groguet . Sense anar més lluny, dijous passat el tècnic madrileny va aprofitar la visita del Maccabi de Tel-Aviv per foguejar amb el primer equip fins a 10 futbolistes del B aprofitant que l’equip ja tenia segellat el primer lloc del seu grup d’Europa League. “El Vila-real és un club molt proper. El president, el primer entrenador, el director tècnic...; tots estan pendents del planter. Et diuen que has d’estar preparat perquè el mister en qualsevol moment pot comptar amb algú de nosaltres”, destaca Quintillà.

La competència, però, és alta tenint en compte que la primera plantilla del Vila-real no està pas mancada de futbolistes de renom com són Bakambu, Trigueros, Samu Castillejo, Bacca... L’equip era 14è amb set punts quan Calleja va agafar-ne les regnes, i dos mesos i mig després ocupa la sisena plaça amb 21punts. El canvi de tècnic, per tant, ha comportat una revifada, especialment intensa a l’inici, amb tres victòries consecutives en la lliga. Després, el ritme s’ha mitigat, sobretot en les últimes dues jornades en encadenar derrotes contra el Sevilla, a casa (2-3), i el Leganés, a domicili (3-1). La visita de demà del Barça a l’estadi de la Cerámica, doncs, no arriba per als locals en la millor dinàmica de resultats.