Maletes a punt per a finals de gener

Les últimes declaracions de Javier Mascherano a TyC Sports no deixen espai al dubte. El jefecito té clara la seva sortida en el mercat d’hivern. Vol més minuts. El central argentí vol anar físicament rodat al mundial de Rússia. Als seus 33 anys, aquesta serà la seva última cita mundialista i no vol ni pensar en la possibilitat que Jorge Sampaoli el deixés fora de la llista per falta de ritme, tot i que a dia d’avui és titularíssim amb l’albiceleste. Les paraules del seu amic Leo Messi en el mateix mitjà de comunicació, mostrant-se comprensiu amb la manera de pensar de Mascherano, són un altre senyal inequívoc que la decisió és irrevocable.

La baixa per lesió de dos mesos de Samuel Umtiti, però, ha trastocat tots els plans. Els del Barça i els del mateix Mascherano. I és per això que Masche estaria disposat a esperar que el central internacional francès estigués recuperat abans de fer les maletes. Segons una informació de Catalunya Ràdio, esperaria fins al 31 de gener per consumar la seva sortida del Barça.

L’argentí tindria obertes les portes de la superlliga xinesa per signar el seu últim gran contracte i juga a favor del Barça el fet que precisament el mercat xinès s’obri a partir del mes de febrer. Està clar que la voluntat del FC Barcelona seria que el futbolista continués, tal com han expressat en l’última setmana tant el president Josep Maria Bartomeu com Guillermo Amor. Però Mascherano ho té clar.

El jugador també té clara una altra cosa. No marxarà del Barça per la porta del darrere i enemistat amb el club. Per això s’ha arribat a una sortida pactada amb data límit fins al 31 de gener. Amb Gerard Piqué i Thomas Vermaelen com a únics centrals disponibles ara mateix del primer equip, Javier Mascherano és conscient de les necessitats de l’equip i no vol deixar penjats els seus companys de vestidor en un tram tan important de la temporada, amb els vuitens de la copa del Rei en joc a inicis del mes de gener i, sobretot, amb la disputa del clàssic al Bernabéu el dia 23 de desembre. Mascherano esperarà a Big Sam. Paral·lelament, el Barça fitxarà un central en el mercat d’hivern.

Masche va fer part de l’entrenament d’ahir ja amb el grup i confia estar disponible per a Valverde ben aviat i poder acomiadar-se de l’afició culer des del terreny de joc. Ahir, per cert, la plantilla va celebrar un dinar de germanor al restaurant de Messi i en la fotografia que va fer pública el mateix restaurant Mascherano hi apareixia sospitosament al centre de la imatge, acompanyat dels seus companys de vestidor. La fotografia sonava a comiat.