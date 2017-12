David Costas és la solució provisional

“Fins a nova ordre, David Costas està en dinàmica del primer equip.” Són paraules de Gerard López, entrenador del Barça B, després de la victòria del filial contra l’Sporting de Gijón (2-1). El gallec va entrar ahir en la convocatòria d’Ernesto Valverde per al partit d’aquesta nit a Vila-real després d’uns quants dies entrenant-se amb el primer equip. David Costas, central de 22 anys que va arribar l’estiu passat a Barcelona cedit pel Celta, és el jugador escollit per intentar solucionar, de manera provisional, el problema que té Valverde amb els centrals després de la lesió de Samuel Umtiti, que s’afegeix a la de Javier Mascherano, que, a banda d’estar lesionat, hauria acordat ja amb la direcció esportiva la seva sortida del club rumb al futbol xinès a final del mes de gener.

David Costas, que va debutar amb el primer equip en la tornada dels vuitens de final de copa contra el Múrcia substituint Piqué en el minut 57, és un central que ha jugat alguns partits amb el filial com a lateral dret i que té experiència a primera divisió, ja que va disputar 19 partits amb el conjunt gallec, amb el qual va debutar l’agost de 2013 mitjançant l’exentrenador del Barça, Luis Enrique Martínez, en un partit contra el Betis, fent gala de la seva velocitat i la seva bona sortida de pilota, les dues principals virtuts de l’actual defensa blaugrana.

El defensa gallec, que ja va viatjar amb el primer equip en la lliga tant a San Mamés com a Mestalla, ho tornarà a fer avui a Vilareal per cobrir l’esquena de Piqué i Vermaelen, els dos únics centrals que no estan lesionats del primer equip. David Costas, que va decidir acceptar l’oferta del Barça perquè es veia com a cinquè central al Celta darrere de Cabral, Fontàs, Sergi Gómez i Roncaglia després de tornar d’una cessió a l’Oviedo, diu que se sent preparat per debutar en la lliga de blaugrana i ajudar si és necessari l’equip d’Ernesto Valverde. “Qui m’havia de dir que podria jugar al primer equip del Barça quan estava a l’Oviedo... Soc conscient que el meu equip és el filial, però estic preparat per ajudar el primer equip sempre que l’entrenador ho consideri oportú”, diu el central gallec, que té una clàusula de rescissió de 10 milions d’euros amb el Celta, suma que el Barça miraria de rebaixar si finalment decideix aconseguir els seus serveis l’estiu vinent.