Tornar al camí del triomf

Tot i que en cada partit de lliga sempre hi ha tres punts en joc, hi ha duels més importants que d’altres, i el que el Barça disputarà aquest vespre al camp del Vila-real (20.45h, Movistar Partidazo) és d’aquells que poden marcar el decurs del campionat. En primer lloc, és clar, per la dificultat del rival, ja que malgrat que el conjunt groguet no arriba a l’enfrontament en el seu millor moment, i amb força jugadors vitals a la infermeria, el Vila-real és, sense cap mena de dubte, un dels millors equips de la lliga, com certifica la sisena posició que ostenta en aquests moments, i amb un estil i uns futbolistes capaços de prendre el domini del joc. El Barça, a més, aterra a l’Estadi de la Ceràmica després d’encadenar dos empats, contra el València i el Celta, i sabent que el Madrid ja ha guanyat el seu partit, fet que podria provocar que una punxada dels blaugrana suposés arribar al clàssic amb les distàncies escurçades i, per tant, amb els blancs frisant per marxar de vacances de Nadal amb el campionat més obert que mai. I en tercer lloc, el duel també és clau perquè el Barça de Valverde encara té pendent assolir una victòria de prestigi en un estadi complicat, després d’haver empatat al Wanda Metropolitano, a Torí i a Mestalla. Així doncs, i després de presentar un onze farcit de suplents en el partit de la Champions contra l’Sporting de Portugal, tot indica que el Txingurri proposarà aquest vespre l’alineació més titular possible, atenent el cúmul de baixes que arrossega l’equip. Amb Piqué i Alba fixos a la defensa, el dubte és veure si el tècnic apostarà per Semedo o per Sergi Roberto al lateral dret, mentre que el més probable és que Vermaelen sigui el substitut d’Umtiti a l’eix, una prova de foc per al belga de cara al clàssic del dia 23. Al mig del camp, amb Busquets i Rakitic inamovibles, Paulinho té molts números d’ocupar el lloc d’Iniesta, que ahir no va poder entrar en la convocatòria, ja que segueix amb una sobrecàrrega al soli de la cama esquerra. La incògnita és veure si Valverde opta per reforçar encara més el mig del camp amb l’entrada de Denis, fet que deixaria Messi i Luis Suárez com a únics referents ofensius, o si, per contra, completa un trident en atac amb Alcácer. Qui no jugarà segur és Deulofeu, que ahir va quedar fora de la llista per decisió tècnica.

Un ‘submarí’ necessitat