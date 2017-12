“De moment, Mascherano és jugador nostre”

La probable marxa de Javier Mascherano durant la finestra de fitxatges d’hivern centra bona part de l’actualitat blaugrana, tal com ahir es va reflectir durant la roda de premsa que va oferir Ernesto Valverde, prèvia al partit d’aquest vespre a VilaReal. Fins a quatre preguntes relacionades amb el futur immediat del central argentí se li van fer al tècnic blaugrana, que a l’hora de respondre va fer un exercici de prudència.

“Hi ha qüestions que són de caràcter intern. Igual que no parlem de possibles incorporacions, tampoc parlem d’això”, va declarar en relació amb la possible sortida de Mascherano durant el gener cap a la superlliga xinesa. De fet, les últimes informacions avancen que ja hi hauria un acord entre totes les parts per fer efectiva la marxa, coincidint amb la reaparició de Samuel Umtiti. Valverde no va voler precisar sobre l’assumpte, limitant-se a apreciar que Mascherano “de moment” és jugador del Barça. “Sempre que ha jugat ha rendit a un bon nivell i ha demostrat compromís. De moment, com que està amb nosaltres, no hem de pensar cap altra cosa”, va afegir-hi.

Tot i la discreció, el tècnic blaugrana va admetre que a les portes d’obrir-se el mercat d’hivern “sorgeixen qüestions a les quals cal fer front”. En aquest sentit, va reiterar que es manté oberta l’opció que arribi algun reforç: “Sempre estem atents al mercat, com qualsevol altre equip. Sempre volem reforçar el que tenim.” El tècnic va subratllar que l’actual plantilla blaugrana ja està farcida de grans jugadors. “Que sàpiguen que per nosaltres són els millors”, va manifestar.

Rival d’estil similar