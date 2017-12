Completa una obra d’art

Injecció monumental de confiança el gol que ahir va fer Luis Suárez contra el Vila-real. I no només perquè va donar tres punts importantíssims al Barça després de les victòries dels seus perseguidors, sinó perquè l’ajudarà a recuperar bones sensacions en una temporada que s’està convertint en agredolça per al davanter uruguaià. No acaba d’estar fi sobre el terreny de joc, on, això sí, el seu sacrifici és indiscutible. Corre, pressiona, busca desmarcades –li xiulen molts fores de joc–, però no acaba de trobar-se còmode del tot. Se’l veu enutjar-se amb facilitat, protestar, no tant per decisions injustes, sinó per la pròpia incapacitat que sent veient-se tan lluny de la seva millor versió. Que no està tenint el seu millor any ho diuen les estadístiques, malgrat que aquestes reflecteixin que ha fet quatre gols en els últims quatre partits de lliga. Va marcar ahir a l’estadi de la Ceràmica, contra el Celta al Camp Nou i va fer un doblet contra el Leganés.

En la lliga ha fet 7 gols, una xifra insuficient per a un golejador letal com ell. A més a més, encara no s’ha pogut estrenar en la Champions. Que la seva efectivitat no està a l’altura del seu nivell és evident, però ahir va ser decisiu en obrir la llauna contra el Vila-real en el minut 72 de partit. Un partit que sense la justa expulsió de Raba per una entrada duríssima sobre Busquets se li estava complicant al Barça. La jugada del gol va ser una obra d’art perpetrada per Luis Suárez, Messi i Paco Alcácer, l’autor de l’assistència final en prorrogar una passada de Leo. Van ser un seguit de teva-meva en el reduït espai de la frontal de l’àrea rival i a una velocitat que va fer impossible que els defensors del Vila-real poguessin anticipar-se o tallar la pilota. Després de la prolongació d’Alcácer, Suárez es va desfer d’Asenjo amb facilitat per fer pujar l’1 a 0 al marcador. El gol d’ahir va ser el primer que marca Luis Suárez al camp del Vila-real, així que ja pot descomptar-lo de la seva llista de reptes pendents. Ara ja només li falta estrenar-se a La Rosaleda, a Balaídos i a Anoeta. Amb el d’ahir, l’uruguaià ja li ha marcat tres gols en sis partits al Vila-real.

Segueix la mala sort amb els pals

Luis Suárez hauria pogut inaugurar el marcador abans d’hora si no hagués topat amb el pal. Va ser en el minut 66, després d’una bona centrada des de la banda esquerra de Jordi Alba. Anticipant-se al seu marcador en el primer pal, va posar la punta de la bota per desviar la pilota, però aquesta va anar a parar al segon pal. Era el 21è cop que el Barça enviava una pilota al pal aquesta temporada. En el primer temps ja ho havia fet Gerard Piqué en una rematada de cap al travesser. La sort no està acompanyant el Barça aquesta temporada en el tema dels pals. N’ha fet massa, tenint en compte els partits disputats fins avui. Messi és qui n’ha fet més, amb un total d’11, seguit de Piqué, amb 3, els mateixos que Luis Suárez, mentre que Paulinho en suma 2. Rakitic i Deulofeu n’han fet 1 cada un.