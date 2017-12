Connexió esmolada

“Les connexions Jordi Alba-Messi són assegurances de vida per a l’equip. És una de les nostres armes i l’aprofitem molt bé. S’entenen molt bé en atac i les arribades de Jordi Alba són tan inesperades per al rival que fan que ens ajudi molt.” D’aquesta manera, el tècnic del Barça, Ernesto Valverde, destacava un cop acabat el partit a Vila-real, la bona entesa entre el crac argentí i el de l’Hospitalet, que va tornar a ser una de les principals amenaces del conjunt blaugrana en atac, sinó la que més, ja que gran part del perill creat va arribar a través de la bona parella que formen. Aquesta vegada, cap dels dos gols va ser amb assistència de Jordi Alba, però hauria pogut ser així perfectament, ja que les seves incursions i bones centrades van servir per generar el xut al pal de Luis Suárez, l’ocasió en què Paco Alcácer gairebé marca o les dues rematades de Messi que van sortir fregant el pal per ben poc.

El de l’Hospitalet va tornar a ser un punyal per l’esquerra, com ho està sent quasi tota la temporada, en gran part perquè amb la marxa de Neymar, té “més carril per pujar”, com reconeixia no fa gaire ell mateix. I els números li donen la raó, ja que des que ha començat la temporada, quatre dels divuit gols que ha aconseguit Messi han arribat a passada seva. Tots, a més, han estat importants, com el primer dels dos que va marcar a Mendizorrotza, dos dels tres que va fer en el derbi contra l’Espanyol i el que va servir per obrir la llauna a San Mamés. El 10 blaugrana, però, no és l’únic que s’ha beneficiat aquest curs de les assistències de Jordi Alba. Contra el Celta, va ser Luis Suárez qui va marcar, també a passada del de l’Hospitalet, que és el tercer màxim assistent de tot el campionat. També Messi ha repartit cinc assistències aquest curs. Una, precisament, per a Jordi Alba, que va marcar així l’únic gol que ha fet aquesta temporada, i que va permetre empatar a Mestalla. Tres dels deu gols que ha marcat com a blaugrana el lateral de 28 anys han arribat a passada del de Rosario. Un d’aquests, el de la final de copa contra el Sevilla de fa dues temporades, al Calderón, decisiu per guanyar el títol. L’altre també va ser en la competició del KO, contra l’Elx.

Entre els grans aliats