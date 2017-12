Molts dubtes amb Yerry Mina

La petició de Javier Mascherano de marxar en el mercat d’hivern ha generat un maldecap a la direcció esportiva del FC Barcelona, que treballava, sobretot, per intentar incorporar un migcampista de talent –Coutinho– per tal de fer un salt qualitatiu que fes incrementar les possibilitats de lluitar per tots els títols, però que no comptava amb el fet que també hauria de centrar-se en la defensa.

El club encara no té gens clar si obrirà les portes a l’argentí, perquè entén que és un futbolista amb qui compten, també Ernesto Valverde, que ja ha expressat públicament que no vol que marxi. A més, com va advertir el portaveu de l’entitat, Josep Vives, en la seva compareixença de dilluns, no pensen sortir esportivament afeblits quan es tanqui el mercat hivernal, més aviat al contrari. I perdre Mascherano sense tenir un relleu no va en aquesta línia.

Ara bé, el Barça no s’està quiet i està estudiant la possibilitat d’avançar la incorporació de Yerry Mina al gener per si finalment Mascherano acaba marxant. Aquesta és una opció que desperta força dubtes a les altes esferes blaugrana, que no acaben de veure clar portar el central colombià a meitat de temporada i que preferirien que el substitut de l’argentí pogués ser un jugador de rendiment immediat. Amb Mina, hi ha certs dubtes perquè juga al Palmeiras i per les seves característiques de joc necessitaria un doble procés d’adaptació. Al futbol europeu i també a l’estil, molt genuí, del Barça. Els defenses blaugrana s’han d’acostumar a treure bé la pilota des del darrere i a jugar amb molts metres a la seva esquena, entre altres coses.

Avui dia, però, el Barça no ha fet cap pas important per avançar l’arribada de Yerry Mina. El club ja va comunicar oficialment al Palmeiras que al juliol del 2018 faria efectiva l’opció que té per fitxar-lo, de 9 milions d’euros, però si el vol portar abans caldria tornar a negociar amb els brasilers, que, en principi, no posarien gaires problemes per deixar marxar el defensa. Per Mina venir a l’hivern al Barça tampoc suposa cap problema. “Està a punt i disposat a venir si li diuen que ho ha de fer. Fa vuit dies que va acabar la temporada i està a Colòmbia treballant”, va afirmar el seu tiet i representant, Jair Mina, a la COPE. També va confirmar que ningú del Barça li havia comunicat res sobre la possibilitat d’incorporar-se ara i que seguien la planificació establerta el maig del 2016, quan van negociar el fitxatge. Això sí, el tiet de Yerry Mina espera que en els propers dies el FC Barcelona s’acabi definint pensant ja en el futur del seu representat, en qui també hi ha altres clubs interessats. Un d’aquests clubs és el Borussia Dortmund, al qual el colombià no tindria problemes d’anar.

La qüestió és si el Barça decideix prioritzar els desitjos de Mascherano i facilitar-li la sortida i jugar-se-la amb Yerry Mina o amb un altre defensa. En qualsevol cas, l’adeu de l’argentí ha de deixar diners a la caixa.