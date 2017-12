Sánchez Martínez tornarà a dirigir el Real Madrid-Barça

“Quan estava acabant l’institut vaig començar a deixar de banda el futbol, per centrar-me en la selectivitat. Llavors, en una conversa amb el professor d’educació física, va sorgir l’opció de ser àrbitre i uns companys i jo ens vam animar a provar-ho. En aquell moment no em podia imaginar que m’hi podria dedicar professionalment.” Així va recordar Sánchez Martínez, en un reportatge de la FEF, els seus inicis en el món de l’arbitratge, una carrera meteòrica que el va dur a debutar en la màxima categoria fa dues temporades, després de ser escollit millor àrbitre de la segona divisió. El seu ascens, a més, no es va acabar aquí, ja que només un any després el murcià va assolir la internacionalitat. Des del seu debut, José María Sánchez Martínez ha dirigit 47 partits de la primera divisió, amb un balanç de 25 victòries locals, 7 empats i 15 triomfs visitants. En aquests duels, el col·legiat ha mostrat 259 grogues –5,51 per partit– i 12 vermelles.