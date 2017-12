Deures abans del clàssic

Plantar-se al Santiago Bernabéu amb onze punts d’avantatge respecte a l’etern rival és un escenari que ningú s’hauria plantejat en arrencar el curs. La realitat, però, és que és a l’abast del Barça si aquest vespre (20.45 h) s’imposa al Deportivo coincidint amb l’última cita de l’any al Camp Nou. És cert que encara és aviat per parlar de distàncies insalvables i que el Madrid té un partit menys, que haurà de recuperar més endavant pel fet d’haver disputat aquesta setmana el mundial de clubs. Però no hi ha dubtes que es tracta d’una renda prou àmplia per presentar-se al feu blanc amb la possibilitat de deixar l’etern rival tocat de mort pel que fa a les seves expectatives de lluitar per la lliga. De fet, guanyar avui el Deportivo i dissabte vinent al Bernabéu suposaria per al Barça arribar a l’aturada de Nadal amb 14 punts més que els blancs. Tot un senyor coixí.

A més, el Barça també té l’oportunitat d’ampliar avui la renda sobre el València, que ahir va ensopegar a Eibar (2-1). Primer de tot, però, cal complir contra el Deportivo, que aterra a l’estadi situat a la zona baixa de la taula (17è), amb només tres punts de marge respecte a les posicions de descens. A l’hora de plantejar el duel, la primera incògnita blaugrana porta el nom de Sergio Busquets. El migcampista de Badia està amenaçat de suspensió i, en conseqüència, es perdrà el clàssic si avui veu una targeta groga. Un risc que, tractant-se d’una peça tan valuosa, obre la porta que avui hi hagi un relleu en la posició de pivot al mig del camp.

En situacions similars, Ernesto Valverde ha prioritzat cada partit sense avançar-se al següent. Un pragmatisme que impulsa la presència de Busquets. Fins ara, però, no s’havia presentat un clàssic a l’horitzó, i just abans de l’aturada de Nadal. A més, Valverde disposa de diverses alternatives sòlides si opta per reservar Busquets, començant per Ivan Rakitic. De fet, el croat ja va exercir aquesta funció –i amb bona nota– tot just fa 12 dies, coincidint amb el Barça-Sporting Clube, que va tancar la fase de grups de la Champions. Però el ventall també inclou Sergi Roberto, que tindria l’oportunitat de tornar a la zona ampla del camp –la seva posició natural– i cedir el lateral a Nélson Semedo. Fins i tot André Gomes i Paulinho han exercit enguany com a migcentre, però aquestes dues opcions semblen molt més restringides. Serà Valverde qui desveli la incògnita aquest vespre.

Les millors notícies per al tècnic blaugrana per preparar el partit contra el Deportivo han estat la recuperació d’Andrés Iniesta i Javier Mascherano, que ja van entrar en la convocatòria una vegada superades les respectives lesions. El manxec, que s’ha perdut els dos últims partits, tornarà a la titularitat a l’interior esquerre per tal d’aportar més profunditat i desequilibri associant-se amb Leo Messi. Pel que fa a Mascherano, que ha estat un mes de baixa, no sembla que hagi d’estar en l’onze, sobretot perquè Thomas Vermaelen ha respost en un moment delicat a l’eix de la defensa. De fet, en absència de l’argentí i Samuel Umtiti, el central belga s’ha revaluat notablement al costat de Gerard Piqué, esperant que el físic no li jugui novament una mala passada.

Pel que fa a l’atac, torna a estar condicionat per quin mig del camp planteja Valverde. Si en busca un de més ofensiu Paco Alcácer apareix com la peça més clara a l’hora d’ocupar una de les puntes amb Luis Suárez, i amb Messi movent-se entre línies prop de l’àrea visitant. L’efectivitat que està demostrant el davanter de Torrent, així com el fet de jugar a casa, l’afavoreix en la tria.

De la banda gallega, els de Cristóbal Parralo aterren a l’estadi amb la baixa d’última hora de Florin Andone per molèsties a l’adductor. El tècnic, que va rellevar a la banqueta Pepe Mel a final d’octubre, sí que pot comptar amb Lucas Pérez, que s’albira com el principal perill per als blaugrana. De fet, ha aconseguit marcar en les dues últimes ocasions que ha trepitjat el Camp Nou. La primera va ser la temporada 2014/15 i va servir perquè el Deportivo iniciés una reacció que li va permetre empatar (2-2) i salvar la categoria. La temporada següent (2015/16), es va repetir la història. El Barça es va avançar 2-0, però un gol de Lucas Pérez va tornar a activar el conjunt gallec, que va acabar empatant de nou (2-2).

Precisament aquests dos precedents, així com la victòria de la setmana passada contra el Leganés (1-0), permeten al Dépor afrontar la visita d’avui al Camp Nou amb certes expectatives de sorprendre els blaugrana, tot i que la temporada passada va acabar encaixant un clar 4-0.