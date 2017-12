“Se li pot donar una estocada gran al Madrid”

Fa pocs dies va transcendir la imatge de Xavi exercint el seu dret a vot en les eleccions al Parlament des de Qatar, el seu actual lloc de residència. Ho va fer lluint un vistós polo groc –el color que tant molesta la junta electoral– i ahir va confirmar al Tot Costa de Catalunya Ràdio que ho va fer “per donar suport als polítics que estan a la presó per les seves idees”. “Que en un país democràtic hi hagi polítics a la presó per les seves idees em resulta molt bèstia. És un xoc tan fort que vaig anar de groc precisament per això. De casualitats, poques. Si digués el contrari seria un hipòcrita”, va afegir.

L’exblaugrana va recordar que quan encara jugava al Barça ja es va mostrar públicament a favor de la llibertat d’expressió i del dret a decidir dels catalans: “Sempre m’he mostrat partidari de fer coses per Catalunya. No me n’he amagat. Soc partidari que la gent pugui votar i que hi hagi un referèndum. No entenc per què no es fa en un país democràtic. Que cadascú voti el que vulgui, però que la gent pugui votar i dir-hi la seva.”