A sentenciar els blancs

Qui havia de dir aquell 16 d’agost d’aquest mateix any que el Real Madrid i el Barça arribarien al clàssic d’avui en l’actual situació. Aquell dia, el conjunt de Zinedine Zidane va passar per sobre dels blaugrana en el partit de tornada de la supercopa estatal. Ja havia guanyat el Real Madrid el partit d’anada (1-3), però la superioritat que van mostrar els blancs al Santiago Bernabéu va arribar a ser en alguns moments insultant. Amb un 2-0 van ratificar la seva victòria i van crear un munt de dubtes en el projecte d’Ernesto Valverde, que acabava d’encetar-se i havia perdut Neymar feia pocs dies i no s’havia recuperat del cop dur d’haver-se quedat sense una de les seves grans estrelles.

Quatre mesos després, la situació ha canviat de manera radical i el Barça arriba al clàssic que tancarà el futbol aquest 2017 sense haver perdut cap més partit que aquells dos de la supercopa, liderant la lliga amb tretze victòries i tres empats després d’haver passat ja pel Wanda Metropolitano, Mestalla, San Mamés i l’estadi de La Cerámica, per esmentar alguns camps complicats. Ben al contrari que el Real Madrid, que ha cedit quatre empats i dues derrotes en quinze partits i observa el clàssic amb la possibilitat de dir adeu avui al títol en cas de triomf blaugrana, tot i que ahir Valverde remarqués que, segons el seu parer, res estaria decidit. Perquè els blaugrana, si guanyen avui, deixaran a 14 punts els de Zidane, que, això sí, han de recuperar el partit ajornat contra el Leganés pel mundial de clubs que van guanyar el cap de setmana passat a Abu Dhabi.

Després d’aquell 16 d’agost, molts van considerar ja el Real Madrid campió de lliga i van augurar el fracàs del Barça de Valverde, però la situació dels dos equips ha canviat molt en quatre mesos.

Com? Valverde ha construït un equip molt sòlid, que només ha encaixat set gols a la lliga i que ha estat capaç de superar l’adeu de Neymar i la greu lesió del fitxatge estrella de l’estiu, Ousmane Dembélé, el jugador que arribava per substituir el brasiler i que, tot i tenir ganes de viatjar ahir a Madrid, no tornarà als camps fins després de l’aturada nadalenca. El tècnic basc ha apostat per omplir més el mig del camp en els partits importants. Ha sacrificat part de l’espectacle per guanyar en solidesa. Ha ajuntat molt més les línies i també ha gaudit del gran moment de forma de jugadors com Ter Stegen, Jordi Alba, Sergio Busquets, Umtiti (fins que es va lesionar) i un Iniesta a qui cuida molt i que encara és capaç d’oferir 70 minuts excel·lents en cada partit. I també de Leo Messi, és clar. Amb l’equip ben armat defensivament, la principal arma ofensiva del Barça és l’argentí, que ja ha fet 14 gols en la lliga i n’ha generat uns quants més. A més, Luis Suárez s’ha despertat en les últimes jornades. No és encara el depredador de sempre, però ha recuperat l’olfacte golejador en els últims partits i ja ha arribat als nou gols en el campionat, havent-ne marcat sis en els cinc últims partits de lliga. Tots aquests jugadors, menys el lesionat Umtiti, seran avui titulars d’un equip que dibuixarà un 4-4-2 sobre la gespa, que comptarà amb Paulinho com a reforç al mig del camp i el dubte si Sergi Roberto o Semedo ocupen el lateral dret, amb moltes més opcions per al català, protagonista de la jugada decisiva que va donar als blaugrana el triomf en el clàssic la temporada passada. El belga Thomas Vermaelen, que ha complert des que es va lesionar Umtiti, hauria de tenir continuïtat al costat d’un Gerard Piqué que tornarà a ser rebut de manera hostil per l’afició del Real Madrid, un fet que ja no preocupa gaire al central català. Mascherano, ja amb els dos peus fora del club i pensant en la Xina, esperarà torn a la banqueta.

I què ha passat al Real Madrid des d’aquella supercopa? Els blancs, possiblement per tenir la panxa plena després d’haver guanyat la lliga i la segona Champions consecutiva el curs passat, van començar malament el campionat, cedint set punts a casa, empatant contra el Llevant i el València i perdent contra el Betis. A més, també van perdre a Montilivi contra el Girona. Bale s’ha passat quasi tota la lliga lesionat; Modric, un jugador bàsic en la construcció de joc, no acaba de carburar, i la capacitat realitzadora de l’equip ha baixat de manera alarmant. Ha marcat 30 gols el Real Madrid, dotze menys que el Barça. S’explica aquesta pèrdua de gol perquè Cristiano Ronaldo no ha estat fi en el campionat, havent marcat només quatre gols, els mateixos que Isco i Asensio, un jugador que va començar la temporada com un tro però que va baixar posteriorment el seu nivell. I pitjor ha estat el francès Karim Benzema, que només ha marcat dos gols en el campionat. Zidane també troba a faltar els gols que marcaven la temporada passada suplents que sortien al camp i complien, com és el cas de Morata o James Rodríguez. Fins i tot el jove Mariano.

Així, a onze punts del Barça, sortirà el Real Madrid aquest migdia a la gespa del Santiago Bernabéu. Obligat a guanyar i amb un equip que té el dubte de Bale o Isco, apostant més pel malagueny, tot i que el president Florentino Pérez sempre ha estat partidari que jugui la BBC sempre que estigui disponible. Caldrà veure quin és l’estat de Cristiano Ronaldo. Sembla que el davanter portuguès, que acaba d’igualar Messi amb cinc pilotes d’or, no està al cent per cent després de la patacada que va rebre en la final del mundial de clubs per part del jugador del Grêmio, Pedro Geromel. Però, en efecte, un partit com aquest no se’l vol perdre ningú.