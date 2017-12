El malson habitual

En els enfrontaments entre el Barça i el Real Madrid de les últimes temporades sempre hi ha dos cara a cara. El propi entre els dos equips i el que disputen Leo Messi i Cristiano Ronaldo. És un clàssic dins el clàssic. I en el d’ahir va tornar a sortir vencedor l’argentí, sempre odiat –van tornar-lo a insultar dient-li “subnormal”– i temut al Bernabéu a parts iguals. Que Leo genera pànic al feu madridista es va veure clar quan Zinédine Zidane va decidir sacrificar Isco per donar entrada en l’onze a Kovacic, una fórmula que va anar-li a meravella en la supercopa d’Espanya però que ahir no va acabar de funcionar. Perquè Messi va tornar a marcar, va generar joc suficient per fer mal al rival i també perquè l’obsessió de Kovacic per perseguir Messi per tot el camp, sobretot en el segon temps, va permetre que Rakitic tingués un passadís enorme en la jugada del gol que va obrir el marcador, obra de Luis Suárez.

Per quinzena vegada, Messi marcava al Bernabéu, un estadi on se sol trobar molt còmode perquè al millor jugador del món li agrada deixar empremta als grans escenaris. Ho va fer la temporada passada, amb aquell gol en l’últim minut que donava esperances al Barça en la lliga, i ho va fer ahir per deixar pràcticament sentenciat el clàssic i, si no hi ha un daltabaix en la segona volta, el títol. El seu gol va arribar des dels onze metres, després de transformar un penal claríssim de Carvajal, que va ser expulsat amb vermella directa per haver refusat amb les mans una rematada de Paulinho. Xut fort, sec, i a dalt, que va fer inútil l’estirada de Keylor Navas. La celebració, dirigint-se als seguidors del Barça amb els braços oberts.

El seu gol fa que es destaqui encara més com el màxim golejador en els clàssics. Ja n’ha anotat 25 i supera clarament Di Stéfano, que en va marcar 18, i Cristiano Ronaldo, que es queda amb 17. Estava empatat a 53 gols amb el portuguès com a màxim golejador del 2017 però en aquesta estadística també el deixa enrere. El seu quinzè gol en la lliga, en què és pitxitxi destacat, també va servir-li per superar Gerd Müller com a màxim golejador en un únic club. Ja ha fet 526 gols amb el Barça mentre que l’alemany es va quedar amb 525 amb el Bayern.

El clàssic també va servir per comprovar que la connexió entre Paulinho i Messi és brutal. El brasiler va ser un dels jugadors que més va posar a prova Keylor Navas i en la majoria d’ocasions després d’una assistència de Messi, a qui la capacitat del brasiler per sorprendre dins l’àrea li va d’allò més bé. La millor ocasió en el primer temps va arribar gràcies a aquesta connexió però Navas va respondre molt bé al xut acrobàtic de Paulinho posant la punta dels dits.