Ousmane Dembélé anirà entrant a poc a poc en l’equip

Ousmane Dembélé, el fitxatge estel·lar del Barça per a aquesta temporada, va caure lesionat el 16 de setembre passat al Coliseum Alfonso Pérez contra el Getafe. El francès es va fer un trencament al tendó del bíceps femoral de la cama esquerra i va haver de passar pel quiròfan. El va operar el doctor finlandès Sakari Orava, amb un temps de recuperació aproximat d’entre tres mesos i mig i quatre mesos. Dembélé es va començar a entrenar amb el grup a principis d’aquest mes, i va poder completar les sessions abans de l’aturada nadalenca. El jugador fins i tot va tenir alguna esperança d’entrar en la llista de convocats per al clàssic, però finalment no va rebre l’alta mèdica, que sí que està previst que rebi quan els integrants del primer equip tornin als entrenaments. No vol dir això, però, que Dembélé estigui preparat ja per ser titular.

Hi ha moltes ganes de veure Dembélé en acció. Tantes ganes que el departament de màrqueting del club va utilitzar la imatge del jugador i el seu possible retorn per promocionar el primer partit de lliga al Camp Nou de l’any 2018, que enfrontarà el Barça contra el Llevant. Poc després es va retirar aquesta promoció. Probablement perquè ni els serveis mèdics ni el cos tècnic es volen precipitar amb Dembélé.

La idea és que el francès vagi entrant a poc a poc en l’equip. La lesió muscular va ser greu i ningú es vol arriscar amb una possible recaiguda, ja que Ernesto Valverde vol tenir el jugador al cent per cent quan torni la lliga de campions a finals del mes de febrer en uns vuitens de final exigents contra el Chelsea. Els plans amb Dembélé són que pugui rebre l’alta mèdica abans de l’anada de la copa contra el Celta i que pugui viatjar a Vigo. Podria tenir alguns minuts, però dependrà de l’exigència del partit. Sí que s’espera que pugui disputar uns minuts, sortint des de la banqueta, contra el Llevant en la lliga el 7 de gener. I des d’aquell partit, i sempre que les sensacions siguin positives, la presència de Dembélé en els partits anirà augmentant a poc a poc.

Valverde no vol cap tipus de precipitació amb el retorn de Dembélé. El vol al cent per cent quan torni la Champions i està tranquil perquè l’equip ha respost sense el francès, i s’ha sentit molt còmode amb el 4-4-2 que el tècnic està utilitzant en els grans partits, amb el brasiler Paulinho i els dos laterals ajudant molt en tasques ofensives Messi i Luis Suárez.