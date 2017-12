Ja cremen els torrons

Els jugadors del FC Barcelona ja cremen les neules i els torrons. El primer equip blaugrana ahir va tornar a la feina després de gaudir d’una setmana de festa, més que merescuda després d’acabar l’any amb la gran victòria al Santiago Bernabéu en el clàssic. El calendari és el que és i l’equip necessita tornar ràpid a l’activitat perquè arriba un gener carregat de partits. El primer serà el 4 de gener en l’anada dels vuitens de final de la copa del Rei contra el Celta de Vigo, que ahir també va tornar als entrenaments.

Ernesto Valverde, que va saludar un per un els jugadors per felicitar-los les festes, va dirigir una sessió que va començar a les sis de la tarda al camp 3 de la ciutat esportiva i que va tenir les absències ja conegudes de Leo Messi, Luis Suárez i Mascherano. Tots tres tenen permís per allargar les seves vacances fins al dia 2 de gener tenint en compte que s’han desplaçat lluny per poder passar el Cap d’Any amb les seves famílies. Per compensar aquestes baixes, el tècnic del primer equip del Barça va recórrer als jugadors del filial José Arnáiz i Carles Aleñá, que podrien entrar en la convocatòria per participar en el partit d’anada de vuitens de final a Balaídos. Tots dos ja van tenir minuts en la primera eliminatòria contra el Múrcia.

El club va informar que en la sessió van participar tots els jugadors disponibles així que no hi va haver cap baixa d’última hora. Els lesionats Samuel Umtiti i Paco Alcácer van continuar amb els seus processos de recuperació de les respectives lesions. Qui sí que es va entrenar amb absoluta normalitat és Ousmane Dembélé. El davanter francès molt probablement rebrà l’alta el 3 de gener i ja viatjarà amb els seus companys a Vigo, on disputaria els primers minuts després de lesionar-se en el partit contra el Getafe el passat setembre. Ja amb l’alta mèdica, Rafinha també podria disposar d’algun minut en el partit contra el Celta, el seu exequip i que precisament ha demanat al Barça la seva cessió en el mercat d’hivern. També serà un partit perquè jugui Deulofeu, també al cent per cent físicament.

El primer equip del Barça tornarà avui al matí als entrenaments per seguir amb la preparació. Ho farà a porta tancada.