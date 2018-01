Arnaiz continua en ratxa

El davanter del filial Jose Arnaiz va tornar a aprofitar els minuts que li va donar el tècnic del primer equip, Ernesto Valverde. Ha jugat els tres partits de la copa i ha fet tres gols, un en cada partit, en 188 minuts. Va marcar en els dos partits dels setzens de final contra el Múrcia i ho va tornar a fer ahir a Balaídos contra el Celta.

Arnaiz va jugar en una posició que no és la seva. Sense Luis Suárez, Leo Messi i Paco Alcácer, Valverde no tenia davanter centre i l’entrenador blaugrana va apostar per donar al jugador del filial, que va arribar l’estiu passat procedent del Valladolid, la responsabilitat de ser la referència ofensiva en un partit en què els blaugrana van presentar una alineació sense molts dels titulars habitual.

El jugador del filial va marcar en la primera ocasió que va tenir, aprofitant un perfecte contraatac del Barça. Denis Suárez va ser l’encarregat de conduir per fer una passada profunda cap a André Gomes. El portuguès va fer una bona centrada, a la qual no va arribar en el primer pal Aleix Vidal, però que no va desaprofitar Arnaiz per fer un gol que pot donar la classificació a l’equip de Valverde per als quarts de final. Arnaiz, que ha marcat sis gols aquesta temporada amb l’equip de Gerard López, va rematar a la primera ajustat al pal, agafant a contrapeu el porter del Celta, Sergio Alvárez.

No va ser la del gol l’única oportunitat que va tenir Arnaiz a Balaídos en un partit que va acabar amb empat a un i que va deixar l’eliminatòria oberta. El golejador de Talavera de la Reina va poder marcar en la segona part, però no va poder colpejar bé amb el cap una bona centrada de Digne des de la banda esquerra.

Arnaiz, que no passa pel seu millor moment en el filial, es va moure per tot l’atac i va pressionar la sortida de la pilota del Celta, fet que va fer que acabés el partit molt fatigat. De fet, Arnaiz va demanar el canvi en el minut 70 amb problemes musculars i va entrar en el seu lloc Ousmane Dembélé. Caldrà veure si Valverde, que també va fer viatjar a Vigo el migcampista del planter Carles Aleñà, continua confiant en el jugador del filial la setmana vinent en el partit de tornada contra el Celta. “Jo estic centrat en el filial i ara ens toca un partit important contra el Saragossa, després ja es veurà”, va dir Arnaiz després del partit. El davanter va explicar que no esperava ser titular en el partit i que el gol de Balaídos “és el més especial en la meva carrera esportiva”.