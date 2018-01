7.436 espectadors, família i premsa

Quan faltaven quinze minuts per a les dues del migdia, Coutinho sortia del túnel de vestidors del Camp Nou per trepitjar la gespa del que serà el seu nou estadi fins al 2023. Mentre l’himne del Barça sonava per megafonia, la gent, majoritàriament joves, que volia veure’l de prop encara anava entrant al camp per agafar el millor seient possible per poder veure els tradicionals tocs de pilota de totes les presentacions i la novetat en els últims fitxatges, que són fer un rondo amb alguns nens escollits de la FCB Escola. Felicitat per la canalla i també per Coutinho, que no va deixar de somriure. Malgrat que era un dia laborable i que l’hora tampoc era la millor –coincidia amb el dinar– fins a 7.436 persones es van dirigir al Camp Nou per viure la presentació.

El brasiler no parava de saludar, rebent el suport en tot moment de la seva família, que va seure a la banqueta, a la qual també es veia tremendament feliç per viure un moment tan desitjat. Hi havia el seu pare, Zé Carlos; la seva mare, Esmeralda; la seva dona, Aine, a qui va conèixer amb 14 anys; els seus dos fills, Maria i Philippe Junior, i els seus germans, Leandro i Cristian, així com alguns altres familiars i amics. “Gràcies a tothom per venir. Soc molt feliç, estic vivint un somni”, va ser la dedicació cap a l’afició congregada.

Després es va dirigir cap a l’auditori 1899, on l’esperava un munt de premsa. 101 mitjans, 43 dels quals internacionals i 161 periodistes.