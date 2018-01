El primer dia de Coutinho

Després d’una jornada frenètica entre signatures, rodes de premsa, fotografies i una calorosa benvinguda per part dels nombrosos aficionats que es van donar cita al Camp Nou, Philippe Coutinho es va acostar ahir a la ciutat esportiva Joan Gamper per saludar els seus nous companys i exercitar-se per primer cop amb la samarreta blaugrana. El brasiler va treballar amb els fisioterapeutes del club per tractar de recuperar-se al més aviat possible de la lesió que arrossega al recte anterior de la cuixa dreta i que ajornarà el seu esperat debut com a mínim fins a l’hipotètic duel d’anada de les semifinals de copa, si el Barça acaba superant l’eliminatòria contra el Celta i la posterior fase dels quarts de final, que se sortejarà aquest mateix divendres.

Suárez, antic company de Coutinho al Liverpool, va fer d’amfitrió del brasiler en el seu primer dia a les instal·lacions de Sant Joan Despí, on també va saludar efusivament el seu compatriota Paulinho i Gerard Piqué, tal com van registrar els mitjans oficials del club. El nou fitxatge blaugrana també va mantenir una primera xerrada amb Ernesto Valverde en els minuts previs al primer entrenament de la setmana de l’equip per preparar la visita del Celta.

El dilluns ja va poder conèixer un altre atacant, Paco Alcácer, abans de la seva presentació, i ahir va compartir una estona amb la resta de futbolistes del primer equip, als quals va traslladar el seu desig de poder compartir, ben aviat, terreny de joc amb ells. El mateix capità, Iniesta, li va donar la benvinguda públicament a les xarxes socials amb una fotografia simpàtica de tots dos al vestidor amb la qual tancava una polèmica sorgida als mitjans madrilenys en què s’apuntava que el de Fuentealbilla no estava content pel fitxatge de Coutinho, ja que el brasiler augmentarà la competència a la zona del mig del camp. Un nou atac infundat al club blaugrana des de la capital de l’Estat.

Els companys l’han rebut amb els braços oberts i el cos tècnic encara més, per la qualitat que aportarà a l’equip en aquest segon tram de temporada i les cinc pròximes. Coutinho va reconèixer ahir mateix a la televisió del club que vestir la samarreta blaugrana sempre havia estat “un gran somni des que era molt jove per la grandesa del club”. El brasiler espera adaptar-se ràpidament a l’esquema de Valverde i ajudar l’equip per guanyar els seus primers títols amb el Barça: “Al camp intento sempre donar el millor de mi. En cada jugada i en cada oportunitat que tinc intento donar el millor per ajudar l’equip a guanyar. M’agrada jugar amb alegria.” Somriure i la vida familiar són dos pilars bàsics en el dia a dia del nou futbolista blaugrana. En aquesta faceta més personal del futbolista, els tatuatges també esdevenen un aspecte important en la seva vida: “Vaig començar amb el nom dels meus pares, però també en tinc de la meva dona i de la meva filla, que representen molt per a mi. També m’agrada molt el que diu «Mai paris de somiar». En un dels més nous que tinc vaig voler escriure «Coratge», una paraula que representa que sempre hem de ser valents.”

A Barcelona, ciutat on es troba molt còmode, també li té estima per la seva etapa com a cedit a l’Espanyol, i ara torna per continuar creixent com a jugador. “La ciutat és molt bona. Quan vam estar aquí per primer cop ens va agradar molt”, va afegir el crac brasiler a la televisió del Barça.