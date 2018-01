Deulofeu i Rafinha ja tenen molt avançat l’adeu

El FC Barcelona està a punt d’aconseguir desfer-se de dos jugadors amb els quals no compta en aquest mercat d’hivern. Si les operacions acaben sortint bé, podrà fer caixa, alleugerir la massa salarial i també la plantilla. Una jugada rodona. Tant el destí de Deulofeu com el de Rafinha són a la lliga italiana. El primer, en direcció a Nàpols, i el segon, a Milà, a l’Inter.

Era evident que la recuperació de Dembélé i el fitxatge de Coutinho en aquest mercat d’hivern complicava, i molt, el futur de tots dos jugadors. En cas de quedar-se a la plantilla amb prou feines haurien tingut oportunitats de jugar, i tots dos encara sospiren per entrar en les llistes de la selecció espanyola i del Brasil de cara al mundial del 2018. Ahir tots dos van quedar fora de la convocatòria. La presència de l’extrem de Riudarenes en l’equip cada cop ha anat disminuint més, sobretot des del canvi de sistema, amb Paulinho fent de quart migcampista. I, quan ha tingut l’ocasió de jugar, no ha pogut demostrar totes les qualitats que atresora. El seu destí és el Nàpols, que està disposat a pagar 18 milions d’euros més dos en variables. Així ho va assegurar ahir la cadena RAI 1. La seva clàusula de rescissió són 20 milions d’euros. El Barça ha optat pel traspàs perquè vol fer caixa i no està tan interessat en les cessions. A més a més, després de les seves cessions al Sevilla i a l’Everton, amb uns mesos també al Milan, creuen que ja és complicat que acabi triomfant de blaugrana.

Pel que fa a Rafinha, un cop ha rebut l’alta mèdica després d’estar molt temps aturat per la lesió al genoll (ha passat dos cops per la sala d’operacions), és plenament conscient que necessita minuts i continuïtat per tornar a agafar ritme de competició. I això en el Barça ara mateix és impossible. El Celta de Vigo n’havia demanat la cessió, però el seu futur està en la lliga italiana. El jugador ha arribat a un principi d’acord amb l’Inter de Milà i falta que aquest ho faci amb el Barça. Els italians volen que el jugador arribi cedit i accepten que hi hagi una opció de compra a final de temporada. El club blaugrana vol que aquesta sigui d’una xifra més o menys decent, al voltant de 20 milions d’euros, perquè considera que Rafinha és un jugador que, tot i els seus problemes físics, té grans condicions.