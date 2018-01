“El millor és anar pel partit des de l’inici, com en la lliga”

Prohibit confiar-se. Aquest és el missatge que va transmetre Ernesto Valverde en la roda de premsa d’ahir per analitzar el duel de tornada dels vuitens de la copa contra el Celta d’aquesta nit al Camp Nou. “L’eliminatòria està per decidir, és claríssim”, va subratllar el tècnic, que limita el favoritisme que atorga al Barça l’1-1 signat fa una setmana a Balaídos. “El resultat inicial afavoreix, però mínimament. El Celta sempre ha marcat fora de casa la distància és mínima”, va subratllar.

En aquest sentit, va destacar el perill que té el conjunt gallec i la seva versatilitat tàctica: “Pot jugar amb bastants registres, no només al contraatac. A més, té Iago Aspas en un gran estat de forma. Va molt bé als espais i amb velocitat et pot fer molt de mal.” Amb aquest escenari, Valverde té clara l’actitud amb què cal afrontar la cita d’aquesta nit: “Cal treure’s del cap pensar que el resultat és una mica beneficiós i plantejar el partit per guanyar-lo, com si fos de lliga. Crec que és un error pensar que el resultat [de l’anada] és bo o dolent; millor anar pel partit des de l’inici.”

El tècnic basc d’origen extremeny va comentar que dona “moltíssima importància” a la copa, i va matisar la consideració que el torneig no desperta gaire il·lusió: “L’hem guanyada tres vegades seguides, però la volem guanyar.” És per això que tot indica que avui no donarà descans a referents com Messi, Iniesta i Suárez, com va succeir en l’anada. Tot i això, com és habitual, va preferir no donar pistes: “Tenint en compte la importància del partit no l’hi diré a l’entrenador rival.”

Més enllà del partit d’avui, a Valverde també se li va preguntar sobre els canvis que viu la plantilla arran de l’obertura de la finestra de fitxatges d’hivern. En l’apartat d’altes, la gran notícia ha estat l’’arribada de Philippe Coutinho, per qui el Barça ha invertit uns 160 milions d’euros entre fixos i variables. El fitxatge del brasiler, afegit a la recuperació d’Ousmane Dembélé, planteja noves opcions tàctiques per encaixar-los dins l’equip. Un aspecte que Valverde valorarà a mesura que vagin jugant, però que no ha d’afectar l’estil de joc: “Amb independència que es pugui variar el dibuix al camp, la idea ha de ser semblant.” El tècnic també va ironitzar sobre els comentaris relacionats amb els maldecaps que pot tenir per encaixar les noves peces: “Aquí tot són problemes. Abans no tenia jugadors i ara me’n sobren. El futbol dona per a tot i genera expectatives positives i negatives.”

El tècnic blaugrana va ser prudent a l’hora de respondre preguntes relacionades amb la previsible arribada de Yerri Mina com a relleu de Javier Mascherano. “No avancem esdeveniments”, va manifestar, i va recordar que “encara no hi ha cap anunci del club que marxi cap central ni que n’arribi un altre.” Igual de contingut es va mostrar quan se li va preguntar si podia confirmar la sortida d’Arda Turan: “No ho puc confirmar, no ho sé. A més, no estaria bé que ho fes jo en una roda de premsa prèvia a un partit.”