Tot obert per a la tornada

El Chelsea i l’Arsenal van signar taules en l’anada de les semifinals de la copa de la lliga i l’Emirates Stadium dictarà sentència d’aquí a de dues setmanes. Els dos entrenadors van deixar les rotacions per a un altre dia i van alinear pràcticament el seu onze de gala, a excepció de Willian en els blue i d’Alexis en els gunners, aquest perquè podria sortir de l’Arsenal per fitxar pel City de Guardiola. L’enfrontament va acabar en empat a zero, però qui més va buscar la victòria va ser el Chelsea, que va gaudir de tres ocasions clares de gol a la segona meitat, però en totes es va trobar amb la resposta d’Ospina. L’entrada de Willian i Alexis va sacsejar el tram final del matx, però la bona defensa dels dos equips i la por de perdre van deixar els espectadors de Stamford Bridge sense veure gols i amb un partit de tornada amb el bitllet per a la final encara per decidir. Abans, però, els de Conte hauran d’afrontar un calendari exigent a la Premier, en què rebran el Leicester i visitaran el Brighton, amb el duel de la FA Cup contra el Norwich entremig.