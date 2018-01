contra el mal d’ull d’Anoeta

Messi i Iniesta. Aquests són els dos únics jugadors de l’actual plantilla del Barça que saben què és guanyar un partit de lliga a Anoeta. I la sensació només la van viure una vegada. Va ser a finals del curs 2006/07, amb Rijkaard a la banqueta blaugrana i Lotina a la dels txuri-urdin, i el Barça es va imposar per 0-2 a una Real Sociedad en hores molt baixes que acabaria baixant a la segona A, on s’estaria tres cursos. El 2010, els bascos van tornar a l’elit, i malgrat ser un acabat d’ascendir i de rebre un Barça imperial que encadenava 32 partits sense perdre, van ser capaços de vèncer els blaugrana per 2-1, i amb remuntada inclosa, amb gols d’Ifrán i de Xabi Prieto en el tram final. De ben segur que aquell vespre ningú podia imaginar que s’acaba d’encetar el malefici d’Anoeta, pel qual el Barça s’estaria set llargues temporades sense endur-se els tres punts del camp de la Real Sociedad. I això que hi ha hagut alguns precedents en què semblava que això acabaria sent impossible. El curs següent, per exemple, el Barça només va necessitar deu minuts per avançar-se 0-2, amb dianes de Xavi i de Cesc Fàbregas, però tot se’n va anar en orris en tres minuts bojos de la segona meitat, en què Agirretxe i Griezmann van evitar el triomf blaugrana. I encara més sagnant va ser el tercer partit del període maleït, en què el Barça no només es va posar 0-2 en 25 minuts, sinó que, a més, va passar pel damunt de la Real Sociedad amb un joc dinàmic i profund que es va traduir, per exemple, amb dos xuts al pal, de Pedro i de Messi. El Chory Castro, però, va retallar les distàncies ja ben entrada la segona meitat, un gol que, unit a l’expulsió de Piqué, va encoratjar els txuri-urdin, que amb un altre gol de l’uruguaià i amb un d’Agirretxe en el temps afegit van acabar remuntant. Molta menys història va tenir el partit de la temporada 2013/14, la de Martino, que va considerar necessari enfortir el mig del camp, situant Song en el lloc de Xavi per mirar de contrarestar la Real d’Arrasate. L’aposta, però, va ser un desastre, ja que malgrat que Messi va igualar un gol en pròpia porteria del mateix Song, els bascos van ser molt superiors, i en el segon temps van deixar el duel sentenciat amb dianes de Zurutuza i de Griezmann, per ampliar fins a quatre les temporades de durada del mal d’ull.

Punxades de crisi