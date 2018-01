Yerry Mina ha viscut el seu primer dia de glòria com a blaugrana, amb la presentació oficial al Camp Nou. El central colombià ha rebut l’estima de molts dels seus compatriotes, que han omplert una part de les graderies de música i color amb les banderes del seu país –8.552 espectadors han anat a l’Estadi, més que en la presentació de Coutinho–, i ha mostrat ja alguns dels seus trets característics, com la seva alegria. El segon reforç d’hivern del conjunt blaugrana ha saltat també al terreny de joc descalç, repetint així un dels seus rituals, com una frase de la Bíblia que diu que “tot lloc que trepitgi la planta del vostre peu serà vostre”.

“Per mi és extraordinàriament satisfactori veure complert el meu somni. Sempre he treballat per això que m’està passant, i ho visc amb els peus a terra i els ulls al cel, ajudant i posant el meu gra de sorra. Ara espero fer-ho en aquest club, el millor del món”, ha comentat en la roda de premsa posterior a la presentació Yerry Mina, que abans, havia tingut també unes paraules en català per a la seva nova afició. El colombià de 23 anys, també va assegurar que espera adaptar-se ràpid al joc blaugrana: “Sempre m’ha agradat el joc del Barça, des que estava encar a Colòmbia, i sempre n’he estat un aficionat. M’agrada aquest futbol i ara vinc a jugar-lo amb ells, a treballar i a aprendre molt”. Preguntat pels seus habituals balls sobre el camp, ha explicat que tracta “d’expressar els sentiments al camp” i que s’adaptarà “al que digui el grup”.