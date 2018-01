“Anoeta ha de formar part del passat”

Ernesto Valverde ha analitzat aquesta tarda el partit de demà contra la Real Sociedad i alguns noms de mercat, com Yerry Mina.

LA REAL: “Va començar molt bé, ara no està tenint grans resultats, però té molt potencial. Té molta qualitat, combinen molt bé, és intensa quan juga contra el Barça. Ja sabem que les estadístiques del Barça a Anoeta no són bones i menys en el mes de gener. És un repte per a nosaltres acabar la primera volta bé en un camp com aquest”

ANOETA: “Tots som conscients dels precedents. Eusebio coneix bé l’equip i sap el que ens fa mal. Anoeta és difícil, la pilota va molt ràpid. Passen aquestes coses, que hi ha camps que no saps perquè no et van bé. Però això ha de formar part del passat”

YERRY MINA: “Estava en l’agenda del club des de feia temps. Li demanem que ens ajudi i sigui competitiu aviat, que s’adapti a una competició diferent aviat. Té un joc aeri espectacular. És un defensa que s’atreveix en el joc ofensiu. Els balls? Una mica d’alegria sempre va bé”

DEMBÉLÉ: “No crec que es reservi, l’altre dia va fer jugades individuals de llarg recorregut. Li vaig preguntar si tenia algun problema i em va dir que no i va entrenar amb normalitat”

ESPANYOL, LA COPA: “Mai ens agrada jugar a la copa contra rivals als que t’enfrontes poc després en lliga. És un derbi i sabem el que significa. Les distàncies a la classificació no ho són tant. L’Espanyol té un equip i juga millor del que diu la classificació”

ARDA TURAN: “Té un gran talent i ho ha demostrat. Li desitjo sort. No ha tingut oportunitats, perquè jo he de decidir, però li agraeixo el seu comportament”

PRIMERA VOLTA: “Fins ara estem satisfets. Tot està encara per decidir. El que interessa és ser campions al final, però sabem que estem en un bon moment”

TEMPS DE DESCANS: “És un avantatge per a ells no tenir partit de copa, però posats a escollir prefereixo seguir en la copa”

ANDRÉ GOMES: “Sempre el veig donant passes endavant. Ell o Vermaelen sembla que estiguin sempre sota sospita. És extraordinari i ajuda molt l’equip i és un jugador polivalent”

ASSISTÈNCIA DE PÚBLIC: “Que amb ells som millors. Volem que vinguin a ajudar-nos i a gaudir del joc de l’equip”